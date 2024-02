‘Horrível perdedor idiota’: GF de Adin Ross lança em 21 Savage em meio a escândalo de cartas marcadas

Demisux, namorada do streamer Adin Rossacessou seu canal no Twitch para descarregar uma enxurrada de insultos ao rapper 21 Selvagem por sua participação em supostamente trapacear durante um jogo ao vivo de apostas altas de dados e cartas. O rapper de ‘A Lot’ devolveu a aposta integral a Ross, mas não escapou da ira de sua namorada, que o chamou de “perdedor idiota horrível”.

O incidente se tornou viral esta semana depois que o rapper de Atlanta supostamente tentou enganar Adin Ross por US$ 120 mil em um concurso de apostas altas no canal Kick do streamer. O momento de sexta-feira, enfrentado pela descrença e até pelo ceticismo por parte de alguns, ocorreu quando Ross inspecionou as cartas usadas na enorme aposta que perdeu e percebeu que estavam marcadas. Naquele momento, 21 Savage negou conhecimento prévio das cartas manipuladas e logo saiu furioso do set.

A autenticidade do incidente foi questionada por alguns, embora uma explicação de “golpe publicitário” fosse difícil de explicar para o campo 21 Savage.

21 Savage devolveu Adin Ross e enviou-lhe $ 250 mil

De acordo com o que Ross explicou em conversa com outro streamer Kai Cenat, Savage disse-lhe que era alguém da sua comitiva o culpado de colocar as cartas marcadas. Ele até disse que era alguém que ele “deveria ter cortado há muito tempo” e então telegrafou de volta US$ 250 mil para compensar a aposta e muito mais. “Estamos jogando dados e cartas, mano. Só não trapaceie”, concluiu Ross.

Durante a transmissão original, Ross, perplexo, disse a seus espectadores que a provação tinha que ser um erro: “Ouça, vou ser honesto, converse, não são as cartas dele. “

Demisux desencadeou sua ira contra 21 Savage após incidente

Seu outro significativo, Demisux, não estava na mesma página. Em uma sessão de streaming, o influenciador lançou algumas palavras duras na direção de 21 Savage: “Que perdedor idiota horrível! Quão estúpido você tem que ser para pensar que não será pego?”. Depois de esclarecer que não conseguiu ver o incidente ao vivo, ela continuou: “Mano, quantas pessoas estavam assistindo ao mesmo tempo. 100.000? Você acha que ninguém vai notar?”.

21 Savage ainda não se pronunciou sobre o que aconteceu, mas seu site oficial começou a vender mercadorias no sábado, em clara referência ao escândalo: baralhos de cartas (US$ 15) e até dados de metal (US$ 25).