‘Hot Ones’ Sean Evans ‘ex Melissa Stratton’s Pornhub pesquisa surge após separação

O Pornhub disse ao TMZ que, embora Melissa tenha sido abandonada no Dia dos Namorados, sua popularidade aumentou online… com aqueles que procuravam algum entretenimento pornográfico migrando para o site de entretenimento adulto para conferir seu trabalho.

Na verdade, a demanda por Melissa no PH foi tão alta na quarta-feira que suas pesquisas aumentaram impressionantes 1,217% em comparação com sua média diária.

Embora o Pornhub não tenha dados finais para as pesquisas de Melissa na quinta-feira, eles estão prevendo que ela se saiu ainda melhor do que o Dia V… estimando um aumento de 1.350% em comparação com sua média diária. Sim, são muitas visualizações!!

Disseram-nos que Sean não ficou feliz com toda a atenção da mídia que eles receberam depois de se tornarem públicos… o que chocou Melissa porque ele estava plenamente ciente do que ela fazia para viver. É o tipo de coisa que surge durante o jantar.

Ele também a convidou para vários eventos em Las Vegas antes do Super Bowl e tirou muitas fotos com ela. Fontes acrescentaram que Melissa não ficou feliz com a forma como as coisas aconteceram porque ela pensou que elas tinham uma faísca genuína.