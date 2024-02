Howard Stern zomba da apresentação de Trevor Noah no Grammy como ‘Cheerleader’ Energy

Trevor Noah A apresentação do Grammy Awards recebeu elogios generalizados – mas Howard Stern não está entrando nesse movimento, em vez disso criticando a positividade jorrando do comediante.

O ícone do rádio fez sua crítica sobre o Grammy durante seu programa SiriusXM… criticando o comediante por abordar a cerimônia de premiação com vantagem zero… chamando-o mais de “líder de torcida” do que mestre de torra.