Ian Machado Garry recusa o convite do podcast do ‘idiota’ Rampage Jackson, Jackson pede desculpas

Uma aparição no podcast de Ian Machado Garry se transformou em uma exposição de queixas com Rampage Jackson depois que o ex-campeão do UFC falou de improviso sobre A hora do MMA.

Jackson afirmou que Garry recusou um convite para aparecer no podcast The Jaxxson que ele coapresenta no YouTube porque o peso meio-médio irlandês do UFC não queria ser alvo de piadas. Jackson chamou Garry de “Ian, o cuck”, e então perguntou Hora do MMA o anfitrião Ariel Helwani se várias afirmações feitas sobre Garry e sua família fossem verdadeiras, sobre as quais Helwani o corrigiu dizendo que não eram factuais.

Garry percebeu a aparência de Jackson e emitiu uma refutação veemente. Em um vídeo do Instagram, Garry disse que planejava aparecer no Jaxxson, mas não faria mais isso.

“Quinton ‘Rampage’ Jackson continuou [The MMA Hour] ontem à noite e falei sobre como recusei seu podcast porque tinha medo de ser ridicularizado”, disse Garry em sua história no Instagram, capturada pela Blockasset Sports. “Eu tenho c *** na segunda-feira da semana da luta. Estou com ele há quatro dias – estou no podcast dele, e ele continua e me chama de idiota. ‘Ian, o cuco’ – ele nem sabia meu nome, e ficou perguntando a Ariel: ‘A esposa dele realmente tem namorado?’ Não, seu idiota.

“Não, porque você está acreditando em besteiras e mentiras de outras pessoas. Imagine fazer um podcast e não saber quem será seu próximo convidado. Imagine ser tão estúpido e depois ir até Ariel e falar sobre isso. Bem, posso te dizer uma coisa: você definitivamente não está me aceitando agora, porque você é um idiota falando merda. Boa sorte, tome cuidado, desejo nada além de merda.

A carne mais inesperada Ian critica Rampage Jackson por falar sobre ele no programa de Ariel Helwani dias antes de Ian aparecer no pós-cast de Rampage. : Ian Garry/Ariel Helwani#UFC #MMA pic.twitter.com/GRm3xNoc22 – Blockasset Sport (@BlockassetSport) 7 de fevereiro de 2024

Mais tarde, Jackson gravou seu próprio vídeo, onde disse que se arrependia da confusão com Garry e indicou que seus comentários eram de brincadeira. O ex-campeão também conseguiu acertar seu próximo adversário de boxe, o rival de longa data Shannon Briggs.

“Eu me sinto mal, porque ele não me conhece, ele nunca me conheceu – ele provavelmente nem viu minhas lutas”, disse Jackson. “Ele não conhece minha personalidade, não sabe que estou apenas brincando. Mas é tudo amor, pessoal. Eu amo todos vocês. Respeito louco que sai e luta. Tenho respeito e amor por todos, menos por Shannon Briggs. Foda-se aquele filho da puta, aquela morsa com cara de chockadee, filho da puta.

Garry estava escalado para enfrentar Vicente Luque no UFC 296, mas uma pneumonia o obrigou a desistir do evento. Ele agora está escalado para enfrentar Geoff Neal no UFC 298 ainda este mês.

Enquanto isso, Jackson está programado para lutar contra Briggs em 1º de junho no Catar.