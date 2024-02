Identidade da segunda vítima confirmada em tiroteio em Kansas City

EUna sequência dos trágicos acontecimentos ocorridos durante o Chefes de Kansas City Celebração do desfile do Super Bowl, a comunidade lamenta a perda de Lisa Lopez-Galvan, uma querida mãe de dois filhos e uma figura proeminente na cena musical local. A estrela de Kansas City foi o primeiro a dar a notícia.

O impacto de Lisa Lopez-Galvan no Cidade de Kansas comunidade não pode ser exagerada. Conhecida por sua personalidade vibrante e paixão pela música, ela era uma disc jockey querida que trouxe alegria a inúmeras vidas por meio de seu trabalho nas ondas de rádio e em vários eventos, incluindo casamentos onde tocava músicas que criavam memórias para toda a vida.

À medida que a notícia de seu falecimento se espalhava, amigos e conhecidos recorreram às redes sociais para expressar seu choque e tristeza. Mensagens de esperança e oração inundaram sua página no Facebook, uma prova do profundo impacto que ela teve nas pessoas ao seu redor. Lisa Lopes, amigo de décadas e colega na A estrelalembra-se dela com carinho como “a pessoa mais maravilhosa e linda” e a descreve como sendo “tão cheia de vida”.

As raízes de Lisa Lopez-Galvan estão profundamente enraizadas na área de Kansas City. Um graduado de Escola Secundária Bispo Miege e residente de Shawnee, ela estava profundamente ligada à sua comunidade. Seu envolvimento com a KKFI, a estação de rádio comunitária, e seu papel como co-apresentadora do programa “Tejano Tuesday” permitiram-lhe compartilhar seu amor pela música hispânica com um amplo público.

No meio da incerteza que rodeia os trágicos acontecimentos, uma coisa permanece clara: Lisa Lopez-Galvan Seu legado perdurará através das memórias que ela criou e das vidas que tocou. Seu espírito de bondade, generosidade e amor pela música continuarão a ressoar nos corações de todos que a conheceram.

