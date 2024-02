Ilia Topuria não tem interesse em lutar contra Paddy Pimblett ou Sean O’Malley neste momento

Ilia Topuria não está mais interessada em resolver rancores antigos.

No final deste mês, Topuria enfrenta Alexander Volkanovski pelo título dos penas na luta principal do UFC 298. É um grande avanço na competição para Topuria, mas ele se sente extremamente confiante porque acredita ser o melhor lutador do mundo nos dois pesos penas. e leve.

“É inevitável. Vou vencer essa luta”, disse Topuria no A hora do MMA. “Este é o meu destino. Sempre foi meu destino. Eu nasci um lutador. Nasci como campeão mundial do UFC. Conheço meu nível, me conheço, tenho capacidade de analisar todos os meus adversários e sei que sou melhor que qualquer um na minha categoria, até na categoria de peso seguinte, sou melhor que todos. É apenas uma questão de tempo que vou provar que todos eles, uma e outra vez, estão errados.”

Caso conquiste o cinturão, Topuria já tem planos de perseguir Conor McGregor na próxima luta e, depois disso, quem sabe uma disputa no peso leve. Claro, uma subida para 155 inevitavelmente acarreta uma possível disputa de rancor com Paddy Pimblett. Topuria e Pimblett se enfrentam há anos, quase brigando na coletiva de imprensa do UFC 282. Mas apesar de sua contínua animosidade por Pimblett, Topuria diz que não tem mais interesse em enfrentá-lo no octógono.

“Muito dinheiro? Com Paddy? Topuria disse quando questionado sobre essa possível luta. “Quem se importa com ele? Encaro cada luta como um profissional. Vejo todos os meus adversários como profissionais, mas com ele é pessoal. Se eu o visse no supermercado, eu o esmagaria ali mesmo.

“Ele nem está classificado. Você assistiu a última luta dele? Foi constrangedor. Sua última luta foi constrangedora. O nível que ele mostrou naquela luta é constrangedor. Ele parecia um iniciante.”

Pimblett não é o único lutador que Topuria descartou imediatamente. O campeão peso galo do UFC, Sean O’Malley, também criticou Topuria, dizendo que se ele defender com sucesso seu título contra Chito Vera no UFC 299, e Topuria vencer Volkanovski, uma batalha de campeão contra campeão acontecerá a seguir. Mas Topuria discorda.

“Escute, ele tem muito a provar em sua categoria de peso”, disse Topuria. “Ele está brigando com o sexto colocado do ranking, que já deu uma surra. Eu não acho que ele vai vencer ‘Chito’. Acho que ‘Chito’ vai vencer O’Malley. Mas mesmo que o faça, ele tem muito a provar na categoria de peso.”

Independentemente de quem será sua próxima luta depois de Volkanovski, Topuria está convencido de que será uma grande luta. Porque assim que ele conquistar o título do UFC, toda luta será grande.

“Depois de esmagar Alex, sou eu quem luta pelo dinheiro”, disse Topuria. “Você verá. Todo mundo vai começar a me criticar, porque eu serei a briga pelo dinheiro. Não vou precisar de nenhum nome, nenhuma divisão de peso. Eu serei a luta pelo dinheiro.