Ilia Topuria planeja ‘dominar’ Alexander Volkanovski no UFC 298, quer Conor McGregor como próximo

Ilia Topuria tem grandes objetivos para 2024.

No final deste mês, Topuria desafia Alexander Volkanovski pelo título dos penas na luta principal do UFC 298. A luta é uma das lutas mais esperadas do ano, com os oddsmakers tendo-a como quase uma escolha, mas “El Matador” está extremamente confiante de que as coisas não serão tão próximas na noite da luta.

“Vai ser um nocaute no primeiro round. Você verá”, disse Topuria na segunda-feira A hora do MMA. “Ele está dizendo um monte de besteiras: ‘Há níveis, eu tenho isso e aquilo, dah, dah, dah.’ Você está certo, existem níveis. Existem níveis, então existe eu. Vou mostrar onde estão os níveis. Vou dominá-lo em todos os lugares. Vou fazer com que ele pareça um saco de pancadas. Você verá. Estarei dançando no dia 17 de fevereiro.”

Amplamente considerado um dos maiores lutadores de todos os tempos, Volkanovski teve um ano de altos e baixos em 2023. Ele fez duas incursões até o peso leve para buscar o status de bicampeão e perdeu ambas as vezes para Islam Makhachev, a segunda vez. por nocaute com chute na cabeça em outubro. Entre essas duas lutas, Volkanovski teve uma defesa de título sensacional sobre Yair Rodriguez em julho, mas Topuria acredita que as lutas de Makhachev revelaram uma verdade infeliz para o campeão de 35 anos.

“Você está conversando com o melhor lutador do mundo”, disse Topuria. “Eu sou o melhor. Ele é um dos melhores. Você tem que dar a ele o crédito. Ele foi um grande campeão, foi o número 1 peso por peso. Ele foi um dos maiores, sem dúvida. Um dos grandes nomes do peso pena, e sempre será lembrado assim, como um dos maiores da categoria. E estou feliz por ser o homem que lhe dará a má notícia no dia 17 de fevereiro: ele está velho. É hora de seguir em frente. Chegou a hora da nova geração. Ele vendeu. Ele já perdeu. Ele tem todos os sinais de que precisa se aposentar. Ele teve seus momentos neste esporte e agora é hora de seguir em frente. É hora do sangue novo e eu represento a nova geração. Eu represento a evolução das artes marciais mistas.”

Com um recorde de carreira de 14-0 e 12 finalizações, Topuria tem motivos para estar confiante. E ao despachar Volkanovski para conquistar seu primeiro título do UFC, “El Matador” tem grandes ideias para sua próxima luta: um confronto com outro homem a quem não falta confiança.

“Do jeito que vou vencê-lo, eles nem vão me perguntar sobre uma revanche”, disse Topuria.

“Conor McGregor, essa é a luta que procuro. Ele tem uma ótima luta com Mike Chandler. Se ele não levar uma surra, será um prazer dividir o octógono comigo. Talvez no UFC Espanha. Somos ambos da Europa e ele poderá voltar para casa e dizer à esposa: ‘Querida, tire a calcinha vermelha. Topuria nos manteve ricos.’”

McGregor enfrentará ostensivamente Michael Chandler em 2024, no entanto, essa luta tem sido discutida há mais de um ano e ainda permanece teórica neste momento. Além disso, não está claro se o UFC estaria interessado, dado o grande banco de desafiantes ao título de 145 libras, caso Topuria destronasse Volkanovski, incluindo Max Holloway, Rodriguez e Brian Ortega, entre outros. Mas Topuria não tem nenhum interesse em Holloway ou nos outros.

“Como? Vou bater no cara que deu uma surra três vezes?” Topuria disse quando questionado sobre Holloway. “Como? Não faz sentido. Max, Yair, Brian Ortega, todos eles, podem ir e se aposentar. Nunca vou dar a eles a chance de lutar pelo título.

“Não sei, para ser honesto”, continuou Topuria quando questionado contra quem ele se defenderia. “O UFC sabe disso ainda melhor do que eu e não acho que vão oferecer o Max ou os nomes que eu te falei. Veremos. Estou completamente focado na minha próxima luta e veremos o que o futuro reserva para mim.”

Se não for o próximo McGregor e acabar sendo um dos outros candidatos ao peso pena, ou mesmo uma revanche contra Volkanovski, “El Matador” ainda sonha alto. Embora Topuria prefira enfrentar McGregor na Espanha, ele está convencido de que a promoção irá para seu país de origem este ano de qualquer maneira, e ele acredita que um show no Estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, é até possível.

“Claro. Isso vai acontecer em 2024”, disse Topuria. “Não sei quando. No final do ano, talvez. Espero que isso aconteça em Madrid, no [Real Madrid stadium]. O estádio está pronto para receber eventos. Você pode fechar o telhado, você pode [cover the grass]. Eles fizeram isso especialmente para eventos, então seria uma das maiores vendas de ingressos da história do UFC.

“Isso é o que [UFC] me disse, mas estamos considerando todas as opções. Veremos. Mas na Espanha, é claro que isso vai acontecer. UFC Espanha, isso é certo.”