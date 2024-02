Ilia Topuria rouba cinturão do UFC, Alexander Volkanovski zomba dele com roupa de ‘velho’

Ilia Topuria fez todo o possível para irritar Alexander Volkanovski na coletiva de imprensa pré-luta do UFC 298. Mas suas tentativas pareceram não ser ouvidas – e não porque o campeão dos penas se vestisse como se precisasse de aparelho auditivo.

Jogando com a narrativa de que a idade está se aproximando, Volkanovski “mancou” no palco em Anaheim, Califórnia, vestido como seu avô, completo com um cardigã, uma corrente pendurada em seus óculos bifocais e um boné de jornaleiro para finalizar.

Volkanovski disse que estava se divertindo um pouco após semanas de dúvidas sobre sua validade como campeão aos 35 anos, o que parece ser o ponto de corte para lutadores terem sucesso em muitas das categorias de peso menores.

“Só estou me divertindo um pouco com isso”, disse ele. “Você tem que fazer isso, pelas pessoas também. Todos gostaram da roupa, então eu queria fazer isso pessoalmente.”

Topuria não recebeu o memorando sobre diversão, porque seu foco era nos negócios, embora muito do que ele disse tenha sido abafado por um coro alto de vaias da multidão. Isso levou Topuria a atacar o público e depois voltar sua atenção para Volkanovski Sr.

“Cale a boca! Cale a boca”, gritou Topuria. “Você vê como você pode se vestir? Você já sabe o que vai acontecer. Você acabou de chegar pronto para sua aposentadoria. Veja como você fica quando velho.

Repetidas vezes, Topuria tentou agredir verbalmente Volkanovski, mas o atual rei dos penas do UFC simplesmente se recusou a participar de sua conversa fiada. Como isso não funcionou, Topuria se inclinou sobre a mesa e arrebatou o cinturão do UFC na frente de Volkanovski, o que finalmente o fez pular da cadeira.

“Levante-se e faça alguma coisa”, disse Topuria. “Humilde-me. Estou bem aqui na sua frente. Faça alguma coisa.”

O cinturão finalmente retornou ao seu legítimo dono, mas mesmo depois daquela breve altercação, Volkanovski ainda o ignorou. Então ele entregou uma mensagem para Topuria.

“Você também pode aproveitar isso agora”, disse Volkanovski a Topuria. “Você nunca mais verá isso. Não até eu te ensinar uma lição. Talvez um dia você possa ser um grande campeão. Vou chutar sua bunda primeiro, você aprenderá a lição e talvez possa se recuperar depois disso.

“Até então, tire as mãos do meu cinto.”

Claro, Topuria roubando o cinturão do título é uma página tirada diretamente do manual de Conor McGregor; o astro irlandês fez o mesmo com José Aldo quando ele estava prestes a brigar pelo título dos penas do UFC. Naquela noite, um Aldo irado pulou da cadeira e tentou atingir McGregor.

Volkanovski nem sequer tentou o cinturão, muito menos tentou enfrentar Topuria por roubá-lo. Ele apenas continuou a rir da situação, até fingindo adormecer enquanto Topuria falava.

“Aspirante a Conor McGregor, hein? E esse cara? Volkanovski disse. “Acho que esse velho precisa dar uma lição a esse jovem.”

Apesar das tensões latentes entre eles, os lutadores do UFC 298 se enfrentaram no palco sem incidentes e até trocaram um aperto de mão antes de se separarem.

A conversa está quase acabando enquanto Volkanovski se prepara para defender seu título dos penas pela sexta vez consecutiva, o que o coloca a apenas um de igualar o recorde de todos os tempos de Aldo, de 145 libras.