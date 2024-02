Importante! Veja como consultar o processo do INSS através do CPF ou número do processo

Se você está aguardando o resultado de um benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), saiba que é possível acompanhar o andamento do processo de forma conveniente, sem precisar sair de casa.

Seja um processo administrativo ou judicial, os requerentes têm à disposição diversas opções para verificar o progresso de seu caso através da internet.

Para compreender melhor, é importante esclarecer o que constitui um processo do INSS. Conhecido também como processo previdenciário, trata-se do procedimento pelo qual os contribuintes da Previdência Social solicitam um benefício.

Para acessar qualquer benefício previdenciário, o cidadão inicialmente submete um pedido via administrativa, diretamente ao Instituto.

Assim que o pedido de concessão do benefício é feito junto ao órgão, inicia-se um processo do INSS, no qual o requerimento é examinado, avaliado e, por fim, deferido ou negado.

Durante o transcorrer do processo, podem surgir etapas adicionais, como a solicitação de documentação adicional, reanálise, entre outras.

Enfim, para saber mais sobre como consultar o andamento do seu processo utilizando o número do processo, CPF ou o Portal Meu INSS, continue lendo este artigo.

Como verificar um processo do INSS online?

Consultar o andamento de um processo junto ao INSS é fundamental para garantir que tudo está progredindo conforme esperado.

Além disso, possibilita estar preparado para lidar com eventuais questões que possam surgir ao longo do processo.

Antes de tudo, é importante saber que existem dois tipos principais de processos no âmbito do INSS: o administrativo e o judicial.

O processo administrativo é aquele que se inicia com a solicitação de um benefício junto ao Instituto. Por outro lado, o processo judicial é acionado quando há uma recusa por parte do INSS e o requerente decide contestar essa decisão e pedir uma revisão.

Aqui, vamos detalhar como realizar a consulta de ambos os tipos de processo.

1 – Consulta de processo administrativo

Após a submissão da documentação necessária para solicitar um benefício, dá-se início ao processo administrativo no INSS.

Nesta fase, o Instituto analisará minuciosamente todas as informações fornecidas para determinar se o requerente tem direito ao benefício.

Durante todo o processo, é possível acompanhar o andamento da solicitação por meio da plataforma online Meu INSS, o que proporciona uma visão clara do progresso do pedido. Vejamos como realizar essa consulta passo a passo:

Primeiramente, acesse o site ou aplicativo Meu INSS e clique em “Entrar com gov.br”; Em seguida, faça login utilizando seus dados cadastrados ou crie uma conta, caso ainda não tenha uma; Depois, clique na opção “Meus benefícios”; Logo após, selecione o pedido específico que deseja verificar; Por fim, na seção de “Detalhes do benefício”, serão exibidos o número da solicitação, o tipo de benefício solicitado e sua situação atual.

Dentro das possibilidades de situação do pedido, podem constar:

Habilitado: Indica que a documentação está sob análise do INSS ;

; Deferido: Significa que o benefício foi analisado e aprovado, estando prestes a ser concedido;

Indeferido: Denota que o benefício foi analisado, mas a concessão foi negada.

Caso ocorra uma negativa, é fundamental que o requerente busque compreender os motivos por trás dela, a fim de decidir se irá recorrer judicialmente ou aceitar a decisão.

2 – Consulta de processo judicial do INSS

Quando o INSS nega um benefício, abrir um processo judicial se torna uma opção viável. E é importante acompanhar de perto o andamento desse processo.

Geralmente, os processos são encaminhados à Justiça Federal correspondente ao estado do requerente.

Para tornar esse acompanhamento mais acessível, forneceremos um guia passo a passo para consultar o processo judicial através do site de cada Tribunal Regional Federal (TRF), incluindo informações sobre as regiões atendidas por cada um.

Além disso, é possível realizar a consulta de processos do Instituto utilizando os dados do gov.br através do site ou aplicativo Meu INSS:

Consulta pelo Portal Meu INSS com o gov.br:

Da mesma forma, acesse o site do Meu INSS; Depois, faça login inserindo seus dados cadastrados; Clique na opção “Consultar pedidos”; Posteriormente, selecione o pedido que deseja verificar o andamento, clicando em “Detalhar”. Você terá acesso a todas as informações pertinentes ao seu pedido.

A consulta pelo aplicativo Meu INSS segue um procedimento similar ao mencionado anteriormente.

A única diferença é que o solicitante precisará baixar o aplicativo em seu celular. Os demais passos permanecem os mesmos para realizar a consulta do requerimento.

Confira ainda como consultar o processo do INSS pelo número do processo

1ª Região (AC, AM, AP, BA, DF, GO, MA, MG, MT, PA, PI, RO, RR, TO):

Acesse o site do TRF1; Selecione “Consulta processual”; Insira o número do processo; Clique em “Ok” para visualizar os dados do processo.

2ª Região (RJ, ES):

Acesse o site do TRF2; Clique em “Consulta e sistemas processuais”; Escolha o tipo de consulta; Insira os dados solicitados; Conclua a consulta processual.

3ª Região (SP, MS):

Acesse o site do TRF3; Selecione “Consulta processual”; Insira o número do processo; Finalize a consulta processual.

4ª Região (RS, SC, PR):

Acesse o site do TRF4; Selecione “Consulta processual”; Insira o número do processo; Finalize a consulta.

5ª Região (AL, CE, PB, PE, RN, SE):