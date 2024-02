Indian Wells 2024: Rafa Nadal e Djokovic se encontram no mesmo voo para Indian Wells: 46 ‘Grand Slams’ na mesma cabine

Ao destino assim o permitiria, Rafael Nadal e Novak Djokovic se encontraram em um voo transatlântico para Los Angeles, a primeira etapa de sua jornada para Indian Wells – o estimado local do primeiro torneio Masters 1000 da temporada.

Este reencontro inesperado ocorreu como Djokovic encerrou sua temporada de treinamento na Espanha, especificamente no Puente Romano Tennis Club, em Marbella.

Djokovic vai atrás de troll no Aberto da Austrália, “Say It To My Face”

Os titãs do tênis, com impressionantes 46 títulos de Grand Slam e 76 vitórias no Masters 1000 coletivamente, compartilharam a mesma cabine, criando uma atmosfera repleta de grandeza do tênis, abrangendo um total de 190 títulos.

Surpreendentemente, a última vez que essas duas lendas da raquete viajaram juntas foi a caminho da bolha de Adelaide, vindo de Barcelona, ​​para o Aberto da Austrália, em 2021.

Sete partidas aguardam Nadal em Indian Wells

Nadalchegando bem antes do tempo ao Tennis Garden em Coachella Valley, enfrenta um desafio único com sete partidas pela frente, ao contrário das seis habituais devido ao seu status de não cabeça de chave no sorteio.

O maestro espanhol está programado para ir a Las Vegas no fim de semana de 1º de março, onde unirá forças com a estrela em ascensão Carlos Alcaraz para uma exibição da Netflix.

É importante notar que o 22 vezes campeão principal teve um revés no início do ano, desistindo tanto do primeiro major quanto do Doha Open 250 devido a uma lesão no quadril sofrida em 5 de janeiro. Apesar das adversidades, Nadal continua determinado a deixar sua marca em Indian Wells.

O retorno de Djokovic ao deserto californiano

Djokovic, por outro lado, retorna ao deserto californiano após um hiato desde a edição de 2019. Nas últimas duas temporadas, ele enfrentou restrições de viagens, impedindo sua entrada nos Estados Unidos por não estar vacinado contra o coronavírus.

A potência sérvia pretende reacender a sua campanha em Indian Wells, tendo perdido a acção nos últimos anos.

A expectativa aumenta à medida que o primeiro evento Masters 1000 do ano civil começa em 6 de março, com o sorteio de simples programado para acontecer na véspera do torneio, adicionando uma camada extra de emoção ao início da temporada de tênis.