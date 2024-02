Instituto Nacional de Tecnologia abre inscrição de CONCURSO PÚBLICO para três cargos com salários de R$ 6,7 MIL

Inscrições deste concurso público terminam no final de fevereiro

Mais um concurso público está aberto. Vale lembrar que, desta vez, as vagas são do INT- Instituto Nacional de Tecnologia.

Os salários são excelentes. Confira os cargos.

Detalhes do concurso público

O cronograma do concurso do INT (Instituto Nacional de Tecnologia) sofreu uma nova retificação. De acordo com o documento atualizado, as inscrições poderão ser efetuadas até o dia 22 de fevereiro.

As taxas de inscrição variam conforme o tipo de cargo:

R$ 150,00 para Pesquisador Adjunto I e Tecnologista Pleno 2 – I;

R$ 125,00 para Tecnologista Pleno 1 – I;

R$ 100,00 para Tecnologista Júnior.

Cargos, Vagas e Salários deste concurso público

Os cargos disponíveis no concurso INT, juntamente com as vagas e os vencimentos básicos, são os seguintes:



Pesquisador Adjunto I: 03 vagas + Cadastro de Reserva (CR) – R$ 6.710,29;

Tecnologista Pleno 2 – I: 09 vagas + CR – R$ 6.710,29;

Tecnologista Pleno 1 – I: 09 vagas + CR – R$ 5.913,57;

Tecnologista Júnior: 03 vagas + CR – R$ 5.211,48.

Etapas do concurso público

Os futuros candidatos enfrentarão apenas duas etapas de avaliação:

Prova objetiva: para todos os cargos, com caráter classificatório e eliminatório;

Prova discursiva: exclusivamente para o cargo de Pesquisador Adjunto I, também de caráter classificatório e eliminatório;

Prova oral: para todos os cargos, com caráter classificatório e eliminatório;

Avaliação de títulos: para todos os cargos, de caráter classificatório.

Prova Objetiva concurso público

As provas escritas objetivas de múltipla escolha, aplicadas para todos os cargos, têm caráter eliminatório e classificatório, compreendendo um total de 51 questões.

Cada questão será do tipo múltipla escolha, apresentando 5 opções (A a E), sendo que apenas uma delas é correta.

Para ser considerado aprovado, o candidato deve alcançar, no mínimo, 50% de aproveitamento do total de pontos da prova objetiva e não obter nota zero em nenhuma disciplina.

Prova Discursiva

Esta etapa, exclusiva para os candidatos ao cargo de Pesquisador Adjunto I, possui peso de 10 pontos e abordará um tema relacionado ao conteúdo programático associado aos conhecimentos específicos do cargo.

A prova discursiva tem como objetivo avaliar o conhecimento técnico na área de atuação do cargo, a capacidade de expressão escrita e o uso adequado das normas da Língua Portuguesa.

Prova Oral

Destinada aos candidatos aprovados nas etapas anteriores até o dobro do limite máximo de aprovados para cada perfil, a prova oral também vale 10 pontos. O candidato sorteará um tema relacionado ao conteúdo programático associado aos conhecimentos específicos de cada cargo.

Avaliação de Títulos

Esta avaliação, de caráter exclusivamente classificatório, poderá somar até 20 pontos, mesmo que a pontuação dos títulos apresentados ultrapasse esse valor.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever até 22 de fevereiro, por meio do portal da banca, ACCESS.

Dicas de preparação

Preparar-se para um concurso como o do INT exige estratégia e foco. Aqui vão algumas dicas práticas que vão realmente fazer a diferença na sua preparação: