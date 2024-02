Instituto Penedo PrevidÃªncia supera meta de investimento para 2023

O resultado, significativamente acima da meta de 9,58%, evidencia a solidez e a sustentabilidade do regime previdenciário municipal.

De acordo com o Diretor Presidente do Penedo Previdência, Alfredo Pereira, a meta atuarial é o ponto de referência de desempenho que os investimentos do plano de previdência devem alcançar para garantir o pagamento dos benefícios futuros.

“Ultrapassar essas metas significa que o Penedo Previdência está bem preparado para honrar seus compromissos com os servidores aposentados e pensionistas, mesmo em cenários econômicos desafiadores. O excelente resultado de 2023 é fruto de uma gestão transparente, aliada a uma estratégia de investimentos eficaz”, afirma Alfredo Pereira.

Assessoria Penedo Previdência