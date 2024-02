Issa Rae critica executivos de Hollywood por lidarem com a promessa de diversidade

Isa Rae tem uma questão a escolher com os executivos de Hollywood… acusando-os de não cumprirem suas promessas de aumentar a diversidade na tela… e de continuarem a viver na Idade da Pedra.

A criadora/atriz de “Insecure” expõe seus pensamentos sobre o estado atual da indústria do entretenimento para TEMPO … dizendo que nunca viu Hollywood tão assustada, sem noção e à mercê de Wall Street, e afirmando que não há mais executivos inteligentes por aí.

A empresa de Issa está em sua posição… dizendo que muitos envelheceram, mantendo sua posição com garras de ferro e recusando-se a deixar entrar sangue jovem para obter aquela representação tão necessária na tela grande. Em outras palavras, um monte de velhos ainda estão dando as ordens – e Issa parece pensar que eles estão ferrando com o cachorro porque estão fora de contato.