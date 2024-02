J Balvin não faz parte do show do intervalo do Super Bowl de Usher, apesar do teaser Cameo

Usher teve muitas celebridades em seu teaser promocional antes do show do intervalo do Super Bowl, incluindo J Balvin – mas apesar das especulações ele estará na mistura… agora sabemos o contrário.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… o cantor colombiano não participará do show do intervalo com Usher e companhia. no domingo, embora muitas pessoas presumissem que isso poderia acontecer, já que ele apareceu no curta-metragem que a Apple lançou na quinta-feira.

Acontece que… fomos informados de que Balvin está no Brasil agora e se apresentará no Carnaval no domingo do Super Bowl – então ele estará longe da ação que acontecerá em Las Vegas.

Não só ele está tecnicamente agendado para a mesma noite do SB… nossas fontes dizem que seu foco agora está em sua próxima turnê internacional – “Que Bueno Volver a Verte” – que começa em abril na Alemanha. Além disso, fomos informados de que ele também está ensaiando para o Coachella.

Agora, se você está se perguntando por que JB apareceu no Promoção da Apple para começar – que também teve Ludacris, Lil Jon dar Taraji P. Henson lá dentro – temos uma resposta.

Nossas fontes dizem que o objetivo da promoção era destacar os maiores colaboradores de Usher ao longo dos anos – e Balvin é um deles ultimamente… eles têm a música ‘Dientes’ juntos.

Em termos de quem realmente comparecerá à performance de Usher… é quase certo que Luda e Jon se juntarão a ele em algum momento – e nós relatamos pela primeira vez … chaves de Alicia com certeza estará no palco com Ursher.

Outra pessoa que conhecemos foi conversada sobre o potencial de se tornar um convidado especial em nada menos que Justin Bieber – mas não está claro se ele realmente se apresentará ou não por enquanto.



