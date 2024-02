Jaafar, sobrinho de Michael Jackson, fantasiado de rei do pop no set biográfico

Aqui está Michael Jackson sobrinho Jaafar Jackson tudo pronto para retratar o Rei do Pop no set da próxima cinebiografia de MJ – e devemos dizer que ele é a cara de seu falecido tio.

Jaafar estava com cabelo, maquiagem e figurino completos na quinta-feira em locações na área de Encino, em Los Angeles, onde as câmeras rodavam para “Michael”… o primeiro filme oficial a abordar a vida de MJ na tela grande.

JJ é Jermaine Jackson filho de, aliás, e ele se parece estranhamente com seu parente famoso aqui.

A Lionsgate, o estúdio por trás do próximo filme biográfico, lançou o primeiro olhar sobre Jackson como MJ no início desta semana… uma foto replicando a Dangerous Tour de 1992-1993 de Michael. Naquela foto promocional, também, Jaafar estava canalizando seriamente MJ… passando por um personagem morto do artista.