Jack Hermansson pune Joe Pyfer nos últimos rounds para garantir a vitória na luta principal do UFC Vegas 86

Nunca exclua Jack Hermansson.

Apesar de todo o entusiasmo em torno de Joe Pyfer rumo à luta principal do UFC Vegas 86, Hermansson lembrou ao mundo o quanto a experiência pode render dividendos neste nível do esporte. Depois de absorver alguns golpes fortes no início, Hermansson voltou para aplicar uma série de punições durante as três rodadas finais para garantir uma vitória por decisão unânime.

De uma série de chutes devastadores na panturrilha a um golpe de chumbo que jogou a cabeça de Pyfer para trás, Hermansson desmantelou sistematicamente seu adversário ao longo de cinco rounds. Quando acabou, os três juízes marcaram a luta por 48-47, com Hermansson recebendo a aprovação por decisão unânime.

“Sei que as pessoas subestimam minhas habilidades no boxe por causa de algumas atuações menos boas, mas acreditei em mim mesmo, principalmente em uma luta longa – ninguém tem o cardio que eu tenho”, disse Hermansson sobre sua vitória. “Levei mais pancadas no começo do que deveria, mas o plano era aumentar o ritmo à medida que a luta avançava. Eu afogo pessoas quando faço isso.”

A descrição de Hermansson foi exatamente como as coisas aconteceram, com Pyfer buscando o nocaute no início e muitas vezes nos dois primeiros rounds, lançando com poder de finalização da luta por trás de cada soco. Pyfer conseguiu acertar alguns chutes, mas Hermansson fez um bom trabalho ao lidar com os socos e circular para longe para nunca ficar preso em uma posição ruim.

Com o passar do tempo, a produção de Pyfer diminuiu e não houve mais combinações dele. Em vez disso, Pyfer tornou-se mais previsível com um chute de cada vez, o que permitiu a Hermansson antecipar seus movimentos e então contra-atacar com seu próprio ataque.

Hermansson deu um soco forte que abriu um corte no nariz de Pyfer e continuou cortando com o mesmo soco repetidas vezes. Ele também cortou a perna dianteira de Pyfer com uma série de chutes devastadores na panturrilha enquanto o dano aumentava nas três rodadas finais.

À medida que o tempo passava para a buzina final, Hermansson marcou uma queda e atacou Pyfer no chão, com pouquíssima resistência voltando para ele. Exausto, Pyfer simplesmente não tinha resposta para o ritmo implacável de Hermansson, o que acabou fazendo a diferença na luta.

“Escute, acho que nada me surpreendeu”, disse Pyfer após sua primeira derrota no UFC. “Jack estava melhor esta noite. Acho que ele teria vencido as últimas três rodadas. Eu sinto que a mudança nessa luta foram literalmente os chutes na panturrilha.”

Já se passou mais de um ano desde a última aparição de Hermansson no UFC, e isso resultou em uma derrota impressionante para Roman Dolidze. Em seu retorno, Hermansson derrotou Pyfer, um peso médio muito elogiado, e se restabeleceu como um dos 15 melhores lutadores da divisão.

Com a vitória, Hermansson agora espera garantir mais um adversário ranqueado, visando o homem que recentemente nocauteou Dolidze no UFC.

“Eu adoraria ter pelo menos mais duas lutas este ano”, disse Hermansson. “Em primeiro lugar, legalizar o MMA na Noruega, é muito importante para mim. Em segundo lugar, adoraria lutar novamente na Suécia. E em terceiro lugar, e Nassourdine Imavov do fim de semana passado? Acho que seria um grande adversário.”