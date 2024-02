Jack Hermansson recusou-se a ser um ‘trampolim’ para Joe Pyfer, pede brigas com Nassourdine Imavov ou Khamzat Chimaev

Jack Hermansson viu o que estava escrito na parede quando o UFC o enfrentou com Joe Pyfer na luta principal do UFC Vegas 86.

Saindo de uma derrota por nocaute e uma dispensa de 14 meses, Hermansson voltou a enfrentar um oponente não classificado, apoiado por uma inspiradora história de origem sobre perseverança em relação a lesões e dificuldades pessoais. Foi uma história que o CEO do UFC, Dana White, contou repetidamente antes do card.

Além disso, Pyfer acumulou um currículo perfeito de 3 a 0 desde que ingressou no elenco do UFC, com todas as suas lutas terminando por nocaute ou finalização. Tudo estava preparado para que Pyfer pudesse fazer uma grande festa de debutante em sua primeira luta principal no UFC, mas só houve um problema: Hermansson não leu o roteiro.

“Ele nem tinha ranking”, disse Hermansson sobre Pyfer na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Vegas 86. “Sinto que ele teve mais exposição do que eu nessa luta. Eu entendo o porquê. Ele tem uma história incrível, ele está passando pelo Série de concorrentes e ele tem muitos olhos nele. Ele deveria conseguir uma tacada como essa, mas você também precisa ser capaz de atuar para levá-la ao próximo nível. Eu não seria esse trampolim.”

Hermansson provou isso depois de sofrer uma largada rápida de Pyfer, mas depois começou lenta mas seguramente a diminuir a perspectiva dos médios, especialmente nas três rodadas finais. Ao longo da última parte da luta, Hermansson acertou Pyfer com uma série de chutes nas pernas enquanto o alimentava com uma dieta constante de golpes que acertavam à vontade.

Quando tudo acabou, não havia dúvida de que Hermansson fez o suficiente para conquistar a vitória e dar a Pyfer sua primeira derrota dentro do octógono.

“É uma sensação boa mostrar a todos que estou lá”, disse Hermansson. “Sou um dos melhores pesos médios do mundo. Isso são apenas fatos agora.”

Apesar de Pyfer ter ficado aquém, Hermansson ainda elogiou o jogador de 27 anos e garantiu que esta experiência só o tornaria melhor no longo prazo.

“Eu prometo a você que ele vai se sair bem. Tenho certeza disso”, disse Hermansson. “Agora ele sofreu essa perda e tenho certeza que vai crescer com isso. Joe parece um cara legal. Ele parece focado. Ele é um lutador perigoso e não vejo por que não deveria ser ótimo.”

Quanto ao seu futuro, Hermansson não perdeu tempo pensando em uma possível luta contra Nassourdine Imavov, que acaba de conquistar uma vitória impressionante sobre Roman Dolidze no UFC Vegas 85.

“Acabei de observar o ranking e lutei com muitos caras lá em cima”, disse Hermansson. “É claro que não posso voltar com uma luta com um adversário sem classificação e ir direto para o topo. Preciso lutar contra alguém que esteja mais próximo de mim no ranking. Eu penso [Imavov] faz mais sentido no momento.”

Com muitos dos melhores lutadores da divisão empatados, Hermansson vê Imavov como o próximo passo lógico, embora certamente não se oponha a outras opções.

Um possível confronto mencionado a ele foi Khamzat Chimaev, que Hermansson enfrentou em uma luta de luta livre em 2021. Os dois lutadores também treinam rotineiramente na Suécia, o que pode criar um confronto ainda maior para um possível evento na Europa se o UFC decidir. viajar para lá.

“É claro que estou disposto a lutar contra Khamzat”, disse Hermansson. “Eu sei que tem havido conversas sobre ele e [Jared] Cannonier e alguns dos outros nomes importantes, então veremos o que está acontecendo. Mas eu estaria aberto para essa luta [against Chimaev].

“Eu também adoraria lutar contra Brendan Allen, mas ele está agendado com [Marvin] Vettori no momento. Imavov faz mais sentido.”