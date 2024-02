Jackson Mahomes deixou Jason Kelce visivelmente desconfortável com comportamento assustador no vídeo do Super Bowl

Jackson Mahomes deixou as coisas desconfortáveis ​​durante o Chefes de Kansas City‘ celebrações do Super Bowl em campo em Estádio Allegiant.

Cavalgando no alto de seu irmão Desempenho de Patrick Mahomes como MVP do Super Bowlele encontrou Travis Kelceirmão Jason Kelce na multidão para um abraço, e não queria me soltar.

Jackson Mahomes não deixaria Jason Kelce sozinho

O centro dos Eagles ficou feliz em dar o polarizando Mahomes um abraço rápido, mas o jovem de 23 anos voltou para outro, e outro, e outro. Os fãs perceberam o comportamento pegajoso nas redes sociais.

“Jason bate nas costas como se fosse bom me deixar ir”, analisou um fã nos comentários do vídeo no TikTok.

Jackson Mahomes queria a atenção de Kelce e Swift

“Ele só quer um pouco de tempo com a câmera”, disse outro comentário, ecoando uma crítica comum ao estrela da mídia social.

Um comentário apontou uma teoria que se tornou realidade: Jackson Mahomes queria dar um abraço em Taylor Swift.

“Ele fica olhando para Taylor… você pode dizer que ele está apenas se apoiando em Jason para tentar se aproximar dela”, disseram eles.

Sua interação com Swift recebeu comentários duros de Swifties e até consegui analisado por especialistas em linguagem corporalmas não foi preciso um profissional para ver quão desconfortável Mahomes deixou Jason Kelce no vídeo viral.

Jackson Mahomes faz cena em Las Vegas

O irmão mais novo de Patrick teve uma situação turbulenta Fim de semana do Super Bowlacrescentando ao seu catálogo de momentos públicos estranhos onde aqueles ao seu redor não parecia querer ele por perto. Ele começou o fim de semana saindo de forma polêmica com a ex-namorada de Travis Kelce, Kayla Nicole, e as coisas não melhoraram a partir daí.

Um incidente viral ocorreu em um show quando ele foi deixado enforcado pela esposa de Patrick Brittany Mahomes. Aconteceu novamente com outros membros de sua família enquanto eles desciam para o campo para comemorar a vitória do Chiefs, momentos antes de seu estranho comportamento com Kelce e Swift ser capturado pelas câmeras.

Mahomes também continua a enfrentar críticas de muitos fãs por seu caso de agressão sexual agravado, que foi rejeitado recentemente, mas aumenta o escrutínio colocado em todas as suas interações públicas indesejadas com as pessoas.