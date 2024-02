Jackson Mahomes é visto saindo com a ex-namorada de Travis Kelce

Travis Kelceex-namorada, Kayla Nicolefoi visto passando um tempo com Patrick Mahomes‘ irmão, Jacksonà frente de Super Bowl 2024. A dupla foi fotografada conversando no High Limit Lounge do Aria Resort & Casino.

TMZ informou que eles se encontraram por volta das 22h15 de quinta-feira, com NicoleO momento sugere um encontro coordenado. Fontes mencionaram que eles pareciam alegres e animados durante o encontro. Este encontro segue Jacksonelogio do Instagram para Nicole em dezembro de 2023.

“tão lindo!” ele comentou abaixo de algumas fotos de Nicole.

Pararam de se seguir nas redes sociais

Nicoleanteriormente vinculado ao Chefes de Kansas City tight end, distanciou-se como Kelce começou a namorar Taylor Swiftmesmo deixando de seguir Kelce e seu círculo nas redes sociais.

Apesar de servir como dama de honra em Patrick Mahomes‘ casamento, Nicole esclareceu que seu deixar de seguir não era pessoal.

Kelce mais tarde retribuiu o deixar de seguir depois Nicole mostrou publicamente interesse em outro quarterback, Filadélfia Eagles‘ Jalen dói. No entanto, ela declarou recentemente seu desinteresse em namorar atletas e participar de eventos esportivos.

“Eu adoraria namorar alguém que – acho que me sinto atraída por homens em posições de poder e também acho que esse tipo de homem se sente atraído por mim”, disse ela ao podcast “Behind the Likes”.

Enquanto estiver em Las Vegas para o Super Bowl, não está claro se ela planeja comparecer e assistir Kelce competir por seu terceiro anel do Super Bowl.