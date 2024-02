Jackson Mahomes fez uma cena após a vitória de Patrick no Super Bowl, mas envergonhada, Brittany se recusou a participar

Travis Kelce comprovado após o Chefes de Kansas City derrubou o São Francisco 49ers que há um momento e um lugar para comemorar o sucesso da sua equipe Super Bowl vencer gritando para uma multidão.

Jackson Mahomespor outro lado, mostrou que há também um tempo e um lugar não fazer issocomo ele fez cena nas redes sociais no Allegiant Stadium, e alguns de seus familiares envergonhados não estavam ansiosos para participar.

Jackson Mahomes causa uma cena

O jovem de 23 anos postou uma série de vídeos e fotos de sua experiência no Estádio Allegiantobservando seu irmão Patrick Mahomes reivindicar o segundo título consecutivo do Super Bowl e seu terceiro MVP do Super Bowl com os chefes.

Um animado Jackson tentou animar um grupo de fãs do Chiefs que incluía vários membros de sua família enquanto eles pegavam o elevador da suíte até o campo para comemorar, mas eles não compartilhavam de seu entusiasmo no espaço lotado.

“Como você está se sentindo, Vermelho?” ele gritou no elevador lotado. A mãe dele, Randi Mahomesfoi o único a participar, enquanto a esposa de Patrick Brittany Mahomes parecia dar-lhe um olhar de desaprovação enquanto segurava seu filho Bronze.

“Super Bowl Champs”, ele gritou em seu telefone no seguinte História do Instagramassim que saíram do elevador.

Jackson Mahomes enfrenta críticas em Las Vegas

O incidente do elevador não foi a única vez que Jackson fez uma cena enquanto a família Mahomes estava em casa. Las Vegas para Super Bowl LVIII. Na noite de sexta-feira, a segurança o proibiu de se juntar a Brittany em sua seção em um show do Future. Ela agitou as redes sociais com sua reação, descartando os esforços dele para persuadir a segurança a deixá-lo entrar.

O O irmão mais novo de Mahomes enfrenta muito escrutínio nas redes sociais por vários motivos. Ele acumulou ódio dos Swifties seguindo interações com Taylor Swift por causa de seu caixa de bateria sexualque foi abandonado recentemente.

Outros o acusam de reivindicar o lendário sucesso de seu irmão na NFL como seu e aproveitando a fama nas redes sociais. As celebrações forçadas que ele fez no domingo à noite para as câmeras certamente não ajudarão em seu caso.