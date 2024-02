Jacque Vaughn demitido do Brooklyn Nets – O que causou a saída do técnico?

Htreinador principal Jacque Vaughn foi demitido hoje pelo Redes do Brooklyn depois de duas temporadas e meia no cargo. A equipe oficializou a saída do técnico em comunicado em seu X conta.

Em comunicado ao site do Nets, o gerente geral Sean Marcos confirmou a mudança e desejou felicidades ao agora ex-técnico. “Esta foi uma decisão incrivelmente difícil, mas acreditamos que é do interesse da equipe daqui para frente”.Marcas disse.

O GM explicou: “Jaque representou esta organização com caráter e classe exemplares nos últimos oito anos.” Vale lembrar que Vaughn chegou à equipe em 2016 como parte de Kenny Atkinson comissão técnica e mais tarde foi assistente do Steve Nash.

Vaughn teve duas breves passagens como Brooklyn treinador interino, o primeiro depois Atkinson esquerda e a segunda quando Nash foi demitido em 1º de novembro de 2022. Apenas uma semana depois, o conselho decidiu dar-lhe o emprego de tempo integral.

A gratidão dos Nets

No comunicado, o gerente geral garantiu, “A positividade e a paixão consistentes que ele despejou diariamente em nossa equipe permanecerão com o jogadoras e funcionários ele interagiu durante todo o seu mandato.”

Ele terminou dizendo: “Nós agradecemos Jaque por tudo o que ele fez pelos Nets e pelo bairro de Brooklyn e desejo a ele, Laura e sua família nada além do melhor no futuro.”

A equipe ainda não nomeou um provisório, embora tenha garantido que o fará nos próximos dias. A rapidez do anúncio também não permitiu que nomes fossem embaralhados sobre quem poderia chegar ao posiçãotemporária ou permanentemente.

O desastre de Vaughn

Apesar de Marcas palavras, fontes da equipe garantiram à mídia local que Vaughn havia perdido a confiança dos jogadores, e a gota d’água para o tabuleiro foi a esmagadora 136-86 derrota sofrida na sexta-feira contra o celtas de Boston.

Vaughn saiu um recorde de 71-86 como treinador principal do Brooklyne nesta temporada teve um recorde de 21-33, o que colocou o time na 11ª colocação no NBAConferência Leste.