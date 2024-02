Jade Jolie de ‘RuPaul’s Drag Race’ apresenta concurso de sósia de Swiftie em Las Vegas

Taylor Swift artista tributo e concorrente de “RuPaul’s Drag Race” Jade Jolie está convocando todos os Swifties … para um concurso de meet and greet e sósia de Swiftie antes do Super Bowl LVIII.

Jade está organizando o concurso no Cat’s Meow em Downtown Vegas um dia antes do namorado de Taylor Travis Kelce e seus Kansas City Chiefs enfrentam o San Francisco 49ers no Super Bowl.

Existem 3 prêmios para Swifties que conseguirem usar o visual icônico de Taylor – o primeiro lugar ganha um pacote Cat’s Meow Party avaliado em US $ 1.500 … são 4 horas de karaokê e um open bar premium para até 20 pessoas.

O segundo lugar ganha US$ 500 para uma conta de bar e o terceiro lugar ganha entrada gratuita vitalícia no Cat’s Meow… um famoso karaokê na Fremont Street.

Jade, uma sósia muito boa de Taylor, também fará um meet-and-greet com os fãs.



O evento acontecerá no sábado à noite, das 21h à 1h… o que deve ser por volta do horário em que Taylor está potencialmente pousando em Las Vegas depois de encerrar seu show no Japão, embarcando em seu jato e voando para o leste para pegar Travis e os Chiefs jogar.

Taylor e Jade se cruzaram no passado … Jade estava em seu videoclipe de ‘You Need To Calm Down’ e compareceu ao VMA 2019 com Tay. Não parece que Taylor estará presente neste evento… então teremos que nos contentar com um monte de sósias.