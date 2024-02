Jake Paul diz que ‘os lutadores precisam acordar’ em resposta a Donald Cerrone ganhando US$ 200 mil pela luta de Conor McGregor

Donald Cerrone não ganhou milhões com a maior luta de sua carreira, e Jake Paul quer saber por quê.

Em um clipe de uma entrevista recente que “Cowboy” fez com o Hora do rodeio podcast, o Hall da Fama do UFC derrubou a ideia de que recebeu um grande pagamento por sua luta com Conor McGregor, que aconteceu no UFC 246 em janeiro de 2020. A luta marcou o retorno de McGregor às competições de MMA após uma dispensa de 15 meses e “ The Notorious” afirmou que ganharia pelo menos US$ 80 milhões pela luta, que venceu por nocaute em apenas 40 segundos.

Como Cerrone mencionou várias vezes no passado, ele não tem o hábito de negociar mais salários fora de seu contrato existente, e ele teria garantido $ 200.000 para mostrar, com $ 200.000 adicionais adicionados se derrotasse McGregor. Não se sabe se Cerrone recebeu algum bônus pela luta, embora, segundo ele próprio, isso pareça duvidoso.

Paul, um notável adversário do CEO do UFC, Dana White, no que diz respeito ao tema da remuneração dos lutadores, tuitou um apelo às armas em resposta à disparidade salarial no UFC 246.

Os lutadores precisam acordar. Cowboy é uma lenda. Coloque anos e anos de trabalho. Grande nome e veterano do MMA. Esse evento provavelmente gerou receita de US$ 80 milhões. https://t.co/ldkjcgjF7t -Jake Paul (@jakepaul) 23 de fevereiro de 2024

“Os lutadores precisam acordar”, escreveu Paul. “Cowboy é uma lenda. Coloque anos e anos de trabalho. Grande nome e veterano do MMA. Esse evento provavelmente gerou receita de US$ 80 milhões.”

Esta não é a primeira vez que Paul critica o pagamento dos lutadores do UFC. Paul frequentemente elogiou suas lutas de boxe com os ex-astros do UFC Anderson Silva, Tyron Woodley e Ben Askren, como sendo extremamente lucrativos para os lutadores de MMA, e o signatário do PFL disse recentemente que acredita que White está “preocupado” com a competição após a liga. fundir-se com o Bellator em dezembro passado.

Cerrone se aposentou do MMA após derrota para Jim Miller em julho de 2022, encerrando sua ilustre carreira em uma sequência de sete lutas sem vitórias. No podcast, ele estimou que ganhou cerca de “US$ 10 milhões” em sua carreira de lutador e que estava satisfeito com seus ganhos.

Veja os comentários de Cerrone em Hora do rodeio abaixo: