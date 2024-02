Jake Paul reage ao baixo salário dos lutadores do UFC após reivindicações de Donald Cerrone e Tony Ferguson

Aquase todos UFC Lutador que encerra contrato com a empresa acaba expondo a realidade do que acontece nos bastidores com o presidente Dana Branco. O tipo de dinheiro que eles recebem, apesar do evento em que são manchetes, ganhando dinheiro para gangbusters é a última razão pela qual Jake Paul continuou sua batalha pública contra o presidente do UFC. Mais dois lutadores veteranos e atualmente aposentados saíram para tirar alguns dos esqueletos de White do armário. no momento, há uma ação coletiva em andamento contra Dana e a empresa pelo mesmo motivo. Jake Paulo continua tentando familiarizar as pessoas com as condições que o UFC oferece à grande maioria de seus lutadores.

Investigação sobre apostas suspeitas na eliminatória de Jake Paul causa preocupação

Cerrone e Ferguson transmitem tratamento no UFC

Primeiro, Donald ‘Cowboy’ Cerrone foi um dos lutadores aposentados que revelou algumas informações que Dana White definitivamente não vai gostar. Ele falou sobre o dia de baixo salário que recebeu apesar de lutar Conor McGregor. Cerrone revelou o motivo pelo qual não conseguiu ganhar mais dinheiro, apesar da mega estrela com quem lutou. Durante um episódio do podcast ‘Rodeo Time’, ‘Cowboy’ disse: “Todo mundo pensa que fui super pago por isso, eu não. o que é inédito, acordos de oito lutas… Estou preso nisso. Não é como se três lutas se passassem e eu pudesse pensar, ‘Hora de renegociar… porque estou lutando contra Conor!’ Não, você ainda tem mais quatro lutas no seu contrato… Todo mundo fica tipo, ‘Noite da calcinha vermelha, você foi pago!’ Não, não paguei. Recebi o que sempre recebi.

No podcast Jaxxon, Tony Fergusson também não se desculpou com Dana White ao chamar Jake Paul. Ele afirmou que não se importa com o que o presidente do UFC diz sobre a convocação porque não lhe deve nada. Verbatum, Ferguson disse: “Eu não dou a mínima para o que Dana diz. Ele já sabe que não me deve nada e eu não devo nada a ele. *companhia rei.” Respondendo a ‘Cowboy, Jake Paulo acrescentou o contexto tão necessário: “Os lutadores precisam acordar. Cowboy é uma lenda. Dedicou anos e anos de trabalho. Grande nome e veterano do MMA. Esse evento provavelmente rendeu US$ 80 milhões.”