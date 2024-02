Jake Paul redobra sua rivalidade com Dana White: ‘Ele nunca vai mudar’

Tele Jake Paul x Dana White a rivalidade parece estar apenas começando, especialmente depois do que ‘The Problem Child’ disse no ‘Podcast de George Janko‘. Janko costumava ser um dos co-apresentadores de Logan Paul no ‘IMPAULSIVO‘podcast, mas os dois tiveram uma briga. George continuou fazendo seu próprio podcast e teve muito sucesso com muitos dos programas que publicou, embora já fosse um influenciador bastante reconhecido. Depois de um período de tempo, ele decidiu começar a trabalhar com Jake Paulo no podcast do boxeador e o convidou para um de seus episódios. Na linha de questionamento, Janko queria perguntar detalhes sobre a rivalidade pública de Jake com Dana Branco.

Jake Paul mostra seu incrível armazém em Miami, onde tem seu escritório e academia pessoal

Jake Paul acredita que Dana White é um hipócrita

Janko queria bancar o advogado do diabo aos 1:04:55 de seu episódio, ele queria saber se Jake Paulo poderia ter um diálogo com Dana White que o convencesse de que o salário do lutador não é um problema para UFC atletas. Jake Paul fez um discurso retórico dizendo que Dana White prega a liberdade de expressão e os direitos dos americanos quando suas ações dizem o contrário. Ele negou que Dana White ouvisse suas palavras em primeiro lugar e dobrou suas intenções de criar uma guilda de lutadores. Seu objetivo é fazer com que os lutadores que estão na base da escala tenham melhores salários e cuidados de saúde, no mínimo. Mas vamos analisar os números sobre os quais Jake Paul falou neste podcast porque eles são realmente vergonhosos.

Paul afirmou que Dana White paga apenas 15% do faturamento integral do UFC aos seus lutadores, ou seja, já contando o salário de Conor McGregor. Sem o salário de Conor, esse número cai para cerca de 10%, segundo Jake Paul. Esse número se traduz em US$ 20 milhões para todos os seus lutadores. De acordo com a Forbes, o UFC faturou US$ 1 bilhão somente em 2023. Isso significa que Jake Paul está muito errado e Dana White paga muito menos que 15% do que a empresa faturou em 2023. Mas para Dana White, tentar convencê-lo será quase impossível porque ele pretende manter o domínio no mundo dos esportes de combate. para anos que virão. Fazer parte do PFL é apenas parte dos planos de Jake Paul, como ele conta a George Janko neste podcast.