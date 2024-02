Jamahal Hill revela como Topuria desferiu o golpe que nocauteou Volkanovski

Ilia Topuriaa vitória sobre Alexandre Volkanovski no UFC 298 teve um impacto enorme no esporte, com Colina Jamahalpenúltimo campeão mundial dos meio-pesados ​​do UFC, o último a discutir a batalha icônica.

O lutador americano revelou em seu canal no YouTube que Topúria estava treinando com ele uma semana antes da grande luta.

Ilia Topuria campeã mundial com vitória por nocaute sobre Alexander Volkanovski

O lutador hispano-georgiano enfrentou Hill como aquecimento para a luta contra Volkanovskicomo Topúria mostrou a ele uma semana antes “exatamente a mesma combinação com a qual ele nocauteou Alexander Volkanovski”.

Colina Jamahal explicou em detalhes como esse golpe aconteceu depois de brincar com Topúria nos treinos: “Ele me acertou com o mesmo combo. Estávamos brincando, coisinhas, você sabe como são os lutadores, você brinca um pouco”, disse ele em seu próprio canal no YouTube.

“Ele chegou bem perto e deu um jab, tap, bateu com o jab, primeiro gancho, literalmente jogou dois ganchos, bang, pegou o primeiro, jogou o segundo, e pegou, me acertou de verdade. me bateu, ele foi muito rápido, ele estava em forma.”

Hill defende Volkanowski

O lutador americano acessou seu canal no YouTube para avaliar como se desenrolou a luta da luta principal do UFC 298, com crédito de Hill Volkanovski para um bom desempenho.

Topuria antes de nocautear Volkanovski na luta principal do UFC 298.EFE

“Ele fez tudo certo, bom, não vou dizer tudo porque obviamente no final ele perdeu para poder ajustar as coisas”, acrescentou.

“Mas em termos de movimento, ângulos e onde ele estava se posicionando. Eles não eram ruins. Ele estava bem posicionado. Os ângulos que ele tinha em Ilia eram muito bons, ele poderia ir até ele.”

No entanto, o Chicagoan elogiou Topúriao que na sua opinião explica a sua vitória: “Ilia estava calmo, sereno, empurrava-o para a frente. Defendia muito jogando o peso para o pé. Conseguia empurrá-lo para trás e ao mesmo tempo mantê-lo dentro alcançar.”

Quando Hill lutará a seguir?

Colina Jamahal volta ao octógono no dia 13 de abril, em Las Vegas, na luta principal do UFC 300, com o lutador de 32 anos pronto para enfrentar o atual campeão dos meio-pesados Alex Pereira.

O brasileiro foi o sucessor do americano como campeão, já que Hill se lesionou em julho de 2023 e deixou o título vago.