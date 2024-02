Janeiro Branco: Palestra sobre saúde mental reúne público e equipes do SCFV da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Penedo

O acolhimento realizado para as pessoas assistidas em Penedo pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) ganhou uma atividade especial, relacionada ao Janeiro Branco.

Encerrando o mês que destaca cuidados com a saúde mental, a Prefeitura de Penedo reuniu as equipes do SCFV com seu público alvo – formado em sua maioria por mulheres – no Ginásio Dom Bosco, espaço cedido pelo Centro Juvenil Maria Auxiliadora.

O encontro realizado nesta quarta-feira, 31, foi organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH), com palestra do psicólogo Vinícius Barbosa.

De forma descontraída e acessível, ele iniciou as dinâmicas ressaltando que um dos princípios da boa convivência social é a reciprocidade, lembrando que recebemos de volta tudo que entregamos aos outros.

Durante cerca de 40 minutos, Vinícius Barbosa abordou temas relacionados aos cuidados que precisamos ter ao longo da vida para manter a saúde mental equilibrada, destacando que nossas emoções determinam comportamentos..

SECOM PMP