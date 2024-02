Jardineira do Frevo vai fazer a folia da criançada no carnaval de Penedo

Papais e mamães que curtem o carnaval com seus filhos em Penedo preparem a fantasia da criançada para um animado passeio gratuito na Jardineira do Frevo.

Ao som do frevo, o ônibus da folia parte da Praça Clementino do Monte na tarde da Sexta-feira de Carnaval, esquentando o Desfile de Blocos e a Lavagem do Rosário que abrem oficialmente o Reinado de Momo em Penedo.

E antes da criançada embarcar na Jardineira do Frevo, a Prefeitura de Penedo e o Instituto de Meio Ambiente (IMA) fazem a festa de meninos e meninas na concentração do passeio.

A partir das 16 horas, o entretenimento na praça fica por conta do Palhaço Dyddo e da Podderosa, artistas penedenses que terão a companhia dos mascotes do IMA e da equipe que vai auxiliar a festa.

Também haverá pintura facial para o público entrar na Jardineira do Frevo no clima do Carnaval que reserva, no fim do passeio, o encontro dos passageiros com A Turma do Hulkinho.

A trupe animada se apresenta no Palco da Folia, na Rosário Largo (ao lado da Escola Estadual Gabino Besouro), abrindo os trabalhos da melhor noite carnavalesca em Penedo.

E a Jardineira do Frevo não para, confira aqui a programação da nova atração do carnaval de Penedo.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Kamylla Feitosa