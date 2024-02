Jason Kelce arrasa camiseta do Mickey Mouse no dia da Disney com a família

Jason Kelce vestiu sua melhor camiseta do Mickey Mouse e teve um dia na Disney com a família na sexta-feira – e pelo que parece, a estrela da NFL gostou muito de sua viagem ao Walt’s World.

Em Orlando neste fim de semana para os jogos do Pro Bowl de 2024, Kelce, sua esposa e seus filhos fugiram um pouco do campo de futebol e fizeram uma caminhada até a Disney World… e de acordo com um monte de gente no parque, o Philadelphia O centro dos Eagles estava adorando o lugar mais mágico da Terra.