Jason Kelce compartilha os três traços de caráter mais marcantes de Taylor Swift após seu primeiro encontro

Anão durará muito, Taylor Swift finalmente conheceu todos os membros de seu namorado Travis Kelcea família depois de sair com Jason Kelce em um Chefes de Kansas City jogo em janeiro. O cantor e compositor causou uma grande impressão em seus pais, então talvez não devesse ser uma grande surpresa que seu irmão, Jason, não pudesse deixar de falar com tanto entusiasmo sobre ela.

Jasão e sua esposa, Kylie Kelcesaiu com o 14 vezes vencedor do Grammy no Chefes x Buffalo Bills jogo em 21 de janeiro.

Ele roubou as manchetes por fazer topless e beber cerveja nas arquibancadas, mas também foi um momento significativo para Swift quando ela o conheceu pela primeira vez.

Ela está namorando seu irmão mais novo, Travis, 34, oficialmente desde setembro. E está claro que Swift impressionou bastante Jason, 36, ao elogiar o cantor.

Durante uma entrevista com a NFL no Pro Bowl 2024 no domingo, Jason Kelce refletiu sobre a primeira vez que ela conheceu a felicidade recém-descoberta dela e de seu irmão depois de se apaixonar pelo cantor de ‘Anti-Hero’.

“Meu irmão e sua vida amorosa são definitivamente o assunto da NFL no momento, e meu objetivo com isso é que, desde que Trav esteja feliz e aproveitando a vida, eu estou feliz e aproveitando a vida”, disse Kelce.

“Tive a sorte de conhecer Taylor agora. Ela é incrível, [a] pessoa realista e genuína, o que tem sido ótimo de ver, sempre que você vê alguém desse calibre de estrelato ainda permanece tão fundamentado quanto é.

Como Taylor Swift mudou a vida de Jason Kelce

Ambos os irmãos Kelce estão acostumados a estar sob os holofotes do público como jogadores veteranos da NFL, com Jason passando toda a sua carreira no Filadélfia Eagles e Travis duas vezes Super Bowl ganhador.

Mas até o centro notou uma mudança em suas vidas e na frequência com que ele aparece na imprensa. No entanto, ele insistiu que não está incomodado e não fez nada “diferente” do que fez anteriormente.

“Há um pouco mais de pessoas notando você, coisas assim, mas você tenta agir da mesma forma e ser o mesmo”, acrescentou.

“Eu sei que, obviamente, a atenção… e o foco da mídia é muito maior, mas você tenta não mudar ou fazer nada diferente.”