Jason Kelce defende a presença de Taylor Swift na NFL: “Ela é um modelo”

Jason Kelce recentemente expressou sua admiração por Taylor Swiftdefendendo a estrela pop contra as críticas por receber muita atenção nos jogos da NFL devido ao relacionamento dela com o irmão dele, Travis Kelce. O Filadélfia Eagles Center, 36 anos, elogiou Swift como uma estrela mundial e um modelo para mulheres jovens, enfatizando seu imenso talento como cantora e compositora.

Ele ressaltou que a decisão da NFL de mostrar Swift durante os jogos é um reflexo do interesse do público por ela, afirmando: “A atenção está aí porque o público quer ver”.

Jason também destacou o impacto significativo de Swift na NFL, gerando US$ 330 milhões e aumentando a audiência feminina desde que estreou seu relacionamento com Travis em um jogo em setembro de 2023.

No entanto, nem todos apoiaram a presença de Swift nos eventos da NFL. Kelly Clarkson enfrentou reação depois de comentar em seu talk show sobre o romance de Swift ofuscando os esportes, enquanto o comediante Jo Koy fez uma piada sobre as frequentes aparições de Swift durante os jogos da NFL no Globo de Ouro de 2024recebendo críticas por isso.

Taylor está ‘arruinando o futebol’?

Além disso, um fã corajosamente chamou Swift pessoalmente, acusando-a de “estragar o futebol” ao sair do jogo. Apesar das críticas, Rápido encontrou apoio de sua amiga Brittany Mahomesque republicou uma citação defendendo Swift e enfatizou a necessidade de defendê-la.

Até os co-apresentadores de “The View” opinaram sobre a polêmica, questionando por que alguns homens estavam chateados com a presença de Swift em eventos esportivos. Whoopi Goldberg e Joy Behar criticaram a masculinidade tóxica demonstrada por aqueles que criticam o envolvimento de Swift em jogos de futebol.

Em meio ao escrutínio, Travis Kelce enfatizou a importância de priorizar a felicidade deles e ignorar a negatividade externa para proteger o relacionamento deles. Ele declarou: “A única coisa sobre a qual conversamos é que, enquanto estivermos felizes, não poderemos ouvir nada que seja ruído externo. Isso é tudo que importa.”