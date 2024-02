Jason Kelce jogando dados no cassino de Las Vegas antes do Super Bowl

Jason Kelceestá voando apenas com sorte neste fim de semana – apostando milhares em uma mesa de dados antes do início do Super Bowl no domingo.

TMZ obteve fotos do grande centro do Philadelphia Eagles jogando dados em uma mesa de dados no The Cosmopolitan of Las Vegas… com testemunhas nos dizendo que JK estava jogando em uma mesa de grandes apostadores no luxuoso hot spot de Las Vegas.

Disseram-nos que a aposta mínima era de US$ 1.000, enquanto a máxima era de US$ 5.000… um belo centavo para Jason, mas nada que seus ganhos de carreira relatados de mais de US$ 81 milhões não cubram.

Kelce estava deixando-o seguir seu passeio ou morrer ao seu lado – Kylie Kelce ficou ao lado dele, torcendo por ele com a pequena multidão que se reuniu em torno do campeão do Super Bowl.

Parece que ele também ganhou um pouco… ouvimos dizer que ele estava gritando e gritando um pouco depois de algumas jogadas – então talvez ele tenha ganhado algum dinheiro na mesa.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ

Claro, todos nós sabemos por que Jason está em LV – a tentativa de seu irmão mais novo, Travis Kelce, de ganhar seu terceiro anel no Super Bowl com o Kansas City Chiefs contra o campeão da NFC, San Francisco 49ers.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ

Jason tem sido um apoiador público de KC desde que seu próprio Philadelphia Eagles foi expulso dos playoffs pelo Tampa Bay Buccaneers de forma embaraçosa no mês passado – uma matança de 32-9 por TB.

Jason Kelce grita “EAGLES” durante a enquete de Adele sobre o Super Bowl e ela diz que ele parece um “fã de futebol bêbado” 😭 pic.twitter.com/kci35ZvlEz – caryssa (@dellyfromdablok) 10 de fevereiro de 2024

@dellyfromdablok

Os Kelces estão curtindo Vegas, aliás… com o casal até participando de um Adele show – onde o vencedor de 16 prêmios Grammy disse que Jason parecia “bêbado e como se você fosse um fã de futebol”.



Reproduzir conteúdo de vídeo





21/01/24 História