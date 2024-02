Jason Kelce leva Kylie e seus filhos para a Disney World, mas Donna Kelce é a que mais se diverte

Cgalinha Filadélfia Eagles centro Jason Kelce levou sua família para Mundo Walt Disneynão foram suas travessuras engraçadas ou seu esposa carismática Kylie Kelce ou dele filhas adoráveis quem roubou o show.

Mama Kelce é uma especialista da Disney

Como Jason e Kylie revelaram em um vídeo postado por Novas alturaso podcast de Jason no topo das paradas com seu irmão Travis Kelcea chave para se divertir na Disney World é simples: traga Donna Kelce.

“Sou portadora de passe”, disse ela com um sorriso enquanto conversavam com a câmera.

“Ela é como nossa especialista residente na Disney”, disse Kylie. “Principal recomendação? Traga uma Donna Kelce.”

Claro, o dia de passeio da família Kelce em Orlando para o Pro Bowl era mais sobre seus filhos. Wyatt, 4, e Ellie, 2certamente se divertiu muito na reunião do parque Mickey Mousesaboreando alguns doces e cavalgando xícara de chá carrossel.

Mas isso não parou Mamãe Kelce de se divertir também. O personagem regular da Disney se juntou a Jason no Montanha do Trovão montanha-russa no vídeo, aproveitando cada segundo do passeio.

“Jason e Donna viajando juntos, meu coração”, um fã cantou sob o vídeo no Twitter/X.