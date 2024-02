Jason Kelce prova que é um pai incrível em um vídeo viral do Pro Bowl com suas filhas

Filadélfia Eagles Centro Jason Kelce tem muitos lados de sua personalidade, desde o centro totalmente profissional até o engraçado apresentador de podcast e fã sem camisa. Mas no Jogos NFL Pro Bowl de 2024os fãs ficaram com o coração derretido pelo irmão mais velho Kelce quando ele trouxe suas filhas para o treino do Pro Bowl.

RELACIONADO:

Os fãs adoram o lado mais suave de Kelce

Em um vídeo postado no NFLcontas oficiais de mídia social, Kelce passou um tarde divertida ao sol com duas de suas filhas. Acostumado a enfrentar o atacante defensivo e liderar o famoso ataque dos Eagles Empurrão de bundaele os levantou e girou de uma maneira que poucos pais conseguem, provocando alegria nas meninas e nos fãs da NFL.

“Ele parece um pai doce E divertido… a melhor combinação!” comentou um fã no Instagram.

“Ele vai ficar mais ocupado depois da aposentadoria haha”, brincou outro.

Jasão e Kylie Kelce tem três filhas: Wyatt, 4; Elliotte, 2; e Bennett, 11 meses.

Kelce ainda está indeciso sobre se vai ou não se aposentar da NFL nesta entressafra, mas está claro que ele tem muita alegria em sua vida além do futebol para mantê-lo ocupado se ele pendurar as chuteiras.