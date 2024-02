Jason Kelce se prepara para apresentar ‘Saturday Night Live’, adorei assistir Travis!

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports. com

Jason Kelce está pronto para seguir seu irmãozinho Travis‘ passos … andaimes TMZ Esportes se o “Saturday Night Live” quer torná-lo um apresentador, ele está dando um enfático HELL YEAH!!

O irmão Kelce mais velho conhece bem o Studio 8H – ele fez uma aparição especial durante a estreia de Travis em março de 2023, até mesmo emprestando seus talentos durante uma peça teatral.

Então, quando conversamos com o Philadelphia Eagles em Las Vegas durante a semana do Super Bowl, perguntamos se ele gostaria de ter sua própria chance de ser a atração principal do programa de comédia de esquetes… e o cara não poderia estar mais ligado quadro.

“Claro, eu adoro ‘SNL’”, disse Jason, de 36 anos. “É um dos programas que cresci assistindo, um programa icônico de grandes proporções e hilaridade. Sim, obviamente eu faria isso.”

“Tive a sorte de assistir Travis fazer isso no ano passado e realmente ver o que aconteceu. Fiquei impressionado com todas as pessoas envolvidas em fazer aquele show funcionar e com todo o talento que estava lá.”

O faturamento faria muito sentido – os Kelces são nomes conhecidos (em parte graças ao Taylor Swift efeito e palhaçadas sem camisa no dia do jogo) e são alguns dos jogadores mais carismáticos da NFL.

Entramos em contato com nossas fontes do ‘SNL’… e elas não puderam dizer coisas boas o suficiente sobre Jason, e adorariam tê-lo de volta em alguma função no futuro.

Na verdade, disseram-nos que isso poderia até significar dar a ele o cargo de apresentador… o que é algo que ele não consideraria levianamente.

“Seria uma honra participar de algo assim, com certeza”, acrescentou Jason.