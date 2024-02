Jason Kelce tem uma interação surpreendente e rara com Adele durante seu show em Las Vegas antes do SB58

Óuma noite estrelada em Las Vegaso jogador da NFL Jason Kelce se destacou ainda mais ao assistir a um show como parte do Adele residência na sexta à noite. Adele resposta brincando para Kelce durante o show circulou entre os fãs e se tornou viral nas redes sociais.

Adele teve uma interação engraçada com o centro do Philadelphia Eagles enquanto assistia ao show com sua esposa, Kylie Kelce.

Embora Jason Kelce não estará em campo durante o Super Bowl de domingo, sua energia e dedicação em apoiar seu irmão Travis Kelce e o Kansas City Chiefs ficaram evidentes na atmosfera festiva em Las Vegas.

Em Las Vegas, Kelce vive uma experiência que vai além do futebol e dos passeios em família. Imagens recentes o capturaram imerso em cenas animadas no cassino, compartilhando risadas com comediantes Bert Kreischer e Tom Segura. Destacando seu orgulho, Kelce exibiu seu Anel do Super Bowl, um símbolo tangível da vitória que alcançou com o Águias em 2018.

Jason também aproveitou e viajou com a família para a Disney World e Donna Kelce foi a que mais se divertiu.

Resumindo, Jason, irmão de Travis Kelce, sabe como aproveitar Las Vegas e tornar cada momento inesquecível.