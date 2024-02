Jay-Z faz uma imitação de Kanye: reclama que Beyoncé nunca ganhou o Álbum do Ano

Beyoncé foi o que mais ganhou Grammy na história, mas nunca levou para casa o Álbum do Ano prêmio, e Jay-Z fez questão de mencionar que durante seu discurso de aceitação do Impacto Global honra. Muitos fãs se lembraram de quando Kanye West interrompido Taylor Swiftde MTV Video Music Awards discurso.

Swift, 34, venceu seu quarto Álbum do Ano prêmio no Grammy deste ano, o que acendeu ainda mais a infame interrupção de West. Jay-Z fez questão de mencionar que não estava tentando envergonhar ninguém.

“Não quero envergonhar esta jovem, mas ela tem mais Grammys do que todos e nunca ganhou o Álbum do Ano”, disse Jay-Z. “Então, mesmo pelas suas próprias métricas, isso não funciona. Pense nisso. Mais Grammys; nunca ganhou Álbum do Ano. Isso não funciona.”

A briga de Kanye West com Taylor Swift

Quando West interrompeu Swift em 2009 quando ela aceitou o Melhor Vídeo Feminino prêmio no MTV Video Music Awards.

“Ei, Taylor, estou muito feliz por você. Vou deixar você terminar, mas Beyoncé teve um dos melhores vídeos de todos os tempos”, West disse a ela no palco.