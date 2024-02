Jay-Z questiona por que Beyoncé detém a maioria dos Grammys, mas não ganhou AOTY

O chefão da Roc Nation recebeu uma estatueta honorária no domingo à noite, apelidada de Dr. Dre Global Impact Award – e Hov foi até lá para receber com sua filha, Hera Azul ao seu lado… e com Bey olhando da plateia.

Então veio alguma tensão… Jay destacou Beyoncé e disse que algumas coisas que os eleitores do Grammy fazem não fazem sentido – incluindo dar a ela o maior número de prêmios Grammy de todos os tempos (Bey detém o recorde com 32 no total)… mas não dar o crème de la crème, Álbum do Ano.