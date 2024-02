Jay-Z realiza festa pré-Grammy no West Hollywood Club, com presença de A-Listers

Jay-Z realizou uma festa pré-Grammy na sexta à noite … trazendo um pequeno contingente de grandes estrelas para festejar com o magnata do rap, incluindo Kim Kardashian dar Odell Beckham Jr. .

Jay-Z e Corey foram filmados saindo do The Bird Streets Club em West Hollywood – e todos estavam deslumbrantes, para dizer o mínimo!

Kim parecia mais gostosa do que nunca – vestida com seu conjunto de couro preto.

Nossas fontes nos dizem… O principal segurança de Kim foi visto do lado de fora do SUV – mas a magnata do SKIMS nunca foi vista enquanto ela supostamente estava dentro do veículo. Também houve rumores sobre Odell estar dentro da garagem com Kim, mas isso não foi confirmado.