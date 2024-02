Jelly Roll atordoado por estar no comercial do Super Bowl por transparência na saúde

Jelly Roll, que está sendo assediado por fãs em Las Vegas neste fim de semana, se uniu ao Power to the Patient para “exigir transparência na saúde”… ao lado de Lainey Wilson e Valeria June.

O anúncio irá ao ar em algum momento durante o grande jogo de hoje. O custo de um comercial de 30 segundos este ano é de cerca de US$ 7 milhões. Além disso, o patrocinador tem que pagar o talento, e pessoas como Ben Affleck estão arrecadando US$ 10 milhões por uma vaga. Quanto a JR… bem, assista ao clipe.

Power to the Patient já se uniu às lendas do hip hop Busta Rhymes, Fat Joe, Method Man, Rick Ross e French Montana para combater “hospitais e seguradoras que manipulam um sistema para lucrar com pessoas que estão em dificuldades”.