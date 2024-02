Jennifer Coolidge diz que Taylor Swift e Travis Kelce conseguem passe para encontro no zoológico de Sydney

Jennifer Coolidge está dando Taylor Swift dar Travis Kelce o benefício da dúvida quando se trata do encontro no Zoológico de Sydney… embora ela diga que a PETA está certa em desaprovar.

A estrela de “White Lotus” estava no LAX quando um fotógrafo perguntou a ela sobre o relacionamento de Taylor e Travis. ideia controversa de encontro o que está atraindo a ira da PETA.

Como informamos… PETA diz o casal famoso deveria procurar outro lugar na próxima vez eles estão com vontade de estar perto de animais, sugerindo que vão a um santuário de animais em vez de um zoológico.

A PETA também questionou o casal alimentando um canguru no Zoológico de Sydney… dizendo que fazer isso era prejudicial ao animal.

Jennifer não chega a criticar Taylor e Travis com muita força… mas diz que concorda com tudo o que a PETA diz sobre o assunto. É muito engraçado vê-la lutando com esse dilema diante das câmeras… você pode dizer que ela os ama e não quer bater neles.