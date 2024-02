Jennifer Lopez revela novo colar com tema de Ben Affleck no vídeo do Dia dos Namorados

Jennifer Lopez expressou seu afeto inabalável pelo marido em um tutorial de maquiagem para o Dia dos Namorados postado no Instagram no fim de semana.

O homem de 54 anos cantor compartilhou um rolo do Instagram, que tinha uma legenda muito romântica anexada.

A nova dança TikTok de JLo e Enola Bedard é extremamente contagiante

‘Beijo do Cupido de mim para você Meus cuidados com a pele inspirados no Dia dos Namorados apenas com @JLoBeauty #ThisIsMeNow’,

Curiosamente, dentro do vídeo, J-Lo parecia estar exibindo um colar com uma placa de identificação com a palavra “Affleck” enquanto ela aplicava seus produtos JLo Beauty.

Quais eram os produtos em uso?

Estilizado com um aconchegante suéter vermelho Wooden Ships de 135 dólares adornado com um grande coração branco na frente, Lopez complementou seu traje com tema de amor com um colar de placa de ouro com seu sobrenome recém-adquirido.

Esta não é a primeira vez que ela demonstra tal devoção, tendo anteriormente ostentava um colar onde se lia “BEN” quando eles reacenderam seu romance em 2021, e mais tarde usando um que proclamava “Sra. Affleck” em diamantes após seus casamentos em 2022 em Las Vegas e Geórgia.

Enfatizando ainda mais seu compromisso, a estrela de “Marry Me” também possui um colar com a placa de Jennifer Zeuner com a inscrição “Jennifer e Ben,” apresentado em uma postagem no Instagram de novembro de 2022.

Em seu look do Dia dos Namorados, López adicionou brincos de argola de ouro enormes para complementar seu colar enquanto apresentava um tutorial de beleza romântico. Ela começou combinando o hidratante That Big Screen FPS 30 da J.Lo Beauty com o intensificador de tez That Star Filter em bronze para obter um brilho quente.

Posteriormente, ela aplicou a máscara labial Beso Balm de sua marca e incorporou Star Filter adicional, desta vez em tom rosa champanhe, para acentuar suas feições.

Mesmo assim, alguns usuários do Instagram especularam sobre o uso de filtros no vídeo de beleza.

“Sem sombra, mas esse é um bom filtro”, acrescentou um deles.

“Além disso, um filtro lindo, não se esqueça disso… Ainda te amo, jlo”, foram os pensamentos de outro.

Com o Dia dos Namorados se aproximando, não seria surpreendente se Lopez enfeitou seu feed do Instagram com outro colar sentimental nos próximos dias.