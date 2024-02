Jennifer Lopez sofreu uma tragédia com o cabelo durante uma apresentação no Saturday Night Live

Jennifer Lopez está prestes a lançar seu último álbum, intitulado This Is Me… Now, mas sofreu um defeito chocante em seu cabelo enquanto provocava o nono lançamento de estúdio de sua carreira enquanto se apresentava no Saturday Night Live.

Ela se juntou ao palco com os rappers Leite e Homem vermelho para uma nova versão de Can’t Get Enough, o primeiro single de seu próximo álbum e ela usava um terno preto e branco curto enquanto cantava a faixa.

Jennifer Lopez é ‘viciada em sexo’ em trailer de filme repleto de estrelas

Mas ela foi rapidamente encontrada em condições desastrosas quando uma extensão de cabelo começou a causar problemas, levando-a a arrancá-los no palco, enquanto ela continuava a executar seus movimentos de dança, mostrando grande dedicação e memória ao seu ofício.

Aparência de JLo no SNL

Para sua segunda música, ela trocou de roupa e trocou o terno preto e branco por um vestido rosa florido vibrante em sua quarta aparição como convidada musical no Saturday Night Live.

Foi a primeira vez que ela esteve no programa nessa função desde 2010, mas ela também atuou como apresentadora em 2019 no altamente popular programa noturno que geralmente é apresentado por Jacob Elordi na rede NBC.

Seu álbum está programado para ser lançado em 16 de fevereiro e ela aproveitou a oportunidade como promoção para atrair atenção online para marketing. Ela descreveu o álbum como uma “experiência musical” e dá continuidade ao seu lançamento de 2002 intitulado This Is Me… Then.

Ausência no Grammy

Após sua polêmica e chocante discussão no Grammy de 2023, não é surpreendente que Ben Affleck e Jennifer Lopezapelidado de Bennifer, optou por pular a cerimônia de 2024 na Crypto.com Arena em Los Angeles.

Affleck parecia nada satisfeito por ter que comparecer ao evento, apesar de sua esposa ter sido indicada, e as redes sociais rapidamente aceitaram essa sugestão.

A dupla foi flagrada trocando palavras acaloradas um com o outro na frente das câmeras enquanto López com raiva virou-se para longe do marido, enquanto ele parecia bastante irritado com o que quer que fosse dito.

Então, talvez o casal que faltou à cerimônia tenha sido mais saudável para eles e para seu casamento, mas seu não comparecimento também foi notado pelos fãs que assistiam.