Jennifer Lopez traz à tona seu lado mais possessivo e alerta as mulheres para ficarem longe do marido

Acomo diz o ditado, você pode pegar Jenny fora do quarteirão, mas você não pode tirar o quarteirão Jenny. Cantora e atriz Jennifer Lopez aceitou que ela ainda pode ser muito possessiva quando se trata de sua vida pessoal, especialmente com o marido, o ator Ben Affleck.

JLo não tem medo de admitir que fica com ciúmes quando outras mulheres flertam com Affleck. Durante uma aparição em “Hoje com Hoda e Jenna,” López joguei um jogo chamado “Este sou eu… agora ou depois?” onde ela respondeu perguntas sobre si mesma agora ou no passado.

Quando questionada se ela fica com ciúmes se alguém bate em seu parceiro, López levantou um remo com a palavra “AGORA” escrito nele. Ela, brincando, alertou as mulheres para ficarem longe de Affleckditado, “Não brinque comigo. Não brinque comigo.”

Em primeiro lugar, o cantora admitiu que “Eu sou um amante, não um lutador” é por isso que, se alguém começasse a flertar com ela maridoela lidaria com isso em um “um jeito muito elegante e feminino” informando-os “Afaste-se completamente.”

Seu relacionamento com Affleck a faz se sentir realizada

Esta não é a primeira vez López mostrou seu lado protetor Affleck. Em novembro passado, ela disse brincando aos fãs para “Afaste-se vadia” depois que eles desmaiaram por causa dele.

Jennifer e Bem se casou em julho de 2022, e López tem falado abertamente sobre como Affleck a faz sentir. Ela disse que ele a faz sentir “mais bonito que” ela já teve em sua vida.

Em entrevista anterior para Voga revista, JLo garantiu que seu relacionamento com o ator trouxe à tona o que há de melhor nela. “Ben quer que eu entenda meu valor e saiba meu valor. Sinto-me ainda mais relaxado e confortável”, ela disse.

Jen está pensando em dizer adeus à música

Em outras notícias, Jennifer Lopez está de volta ao cenário musical após 10 anos com seu novo álbum “Este sou eu agora.” O álbum é considerado uma sequência de seu álbum de 2002 “Este sou eu… Então” e marca o fim de uma era para López Na música.

Enquanto promovia seu novo álbum, López revelou que se sente realizada e não se vê voltando ao estúdio de gravação num futuro próximo. Ela está atualmente filmando um filme chamado “Imparável” baseado no livro do lutador Antonio Robles.

Parece que López está abraçando novos começos em sua vida pessoal e profissional, e os fãs mal podem esperar para ver o que ela fará a seguir.