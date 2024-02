Jesse Ventura lembra de ter trabalhado com Carl Weathers durante as filmagens de ‘Predador’: “Perdemos um ícone”

A morte de Carl Weathers abalou o mundo do entretenimento ao falecer na sexta-feira. O ex-governador de Minnesota, Jesse Ventura, postou uma mensagem sincera no X sobre o falecimento do famoso ator.

Jesse Ventura compartilha uma mensagem sobre Carl Weathers via X

Ventura postou “Perdemos um ícone. Carl Weathers era um talento fenomenal, um verdadeiro profissional e um amigo querido. Todas as minhas condolências e amor à sua família. Adorei trabalhar com ele no Predator e depois celebrar aquele filme com ele em várias convenções nos anos seguintes. Obrigado, Carl.“

Weathers e Ventura compartilharam a tela prateada em Predator. O sucesso de bilheteria foi estrelado por Arnold Schwarzenegger, onde uma equipe de mercenários, incluindo Ventura e Weathers, caçava a criatura alienígena.

Weathers morreu “pacificamente durante o sono”, segundo informações de sua família

Sua família compartilhou uma declaração com muitos meios de comunicação que liam “Carl foi um ser humano excepcional que viveu uma vida extraordinária, através de suas contribuições para o cinema, a televisão, as artes e os esportes, ele deixou uma marca indelével e é reconhecido mundialmente e através de gerações. Ele era um querido irmão, pai, avô, parceiro e amigo.”

De acordo com o Los Angeles Times, Weathers afirmou que sua inspiração para fazer sucesso em Hollywood veio de outras pessoas: “Há tantas pessoas que vieram antes de mim que eu admirava e cujo sucesso eu queria imitare meio que atingi os benchmarks que atingiram em termos de sucesso, que criaram um caminho que fui capaz de trilhar e, como resultado, encontrar o sucesso,”.

Junto com Ventura, muitos outros A-listers compartilham algumas condolências, incluindo Adam Sandler, que o escalou para o papel de Chubbs Peterson, que se lembrou dele “Ótimo pai. Ótimo ator. Grande atleta. É muito divertido estar sempre por perto. Inteligente como o inferno. Leal como o inferno. Engraçado como o inferno. Amava seus filhos mais do que tudo”, continuou Sandler. “Que cara!! Todos o amavam. Minha esposa e eu nos divertimos muito com ele sempre que o víamos. Com amor para toda a sua família e Carl sempre será conhecido como uma verdadeira lenda.”