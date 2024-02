Jim Harbaugh almeja alto com Chargers, quer “múltiplos campeonatos” com Los Angeles

TQuinta-feira marcou o início de uma nova era para o Los Angeles Chargers, ao receber oficialmente Jim Harbaugh como seu treinador principal.

Depois de levar o Michigan Wolverines a um campeonato nacional há apenas um mês, Harbaugh não perde tempo em delinear seus planos ambiciosos para o Parafusos.

Harbaugh quer um troféu da Lombardia com os Chargers

Em sua primeira aparição na mídia desde o anúncio de sua contratação, Harbaugh não deixou espaço para ambigüidades sobre seu retorno à NFL e sua missão com o Carregadores.

“Quero que outra chance seja simplesmente conhecida como campeã mundial – o Troféu Lombardi. Essa é a minha missão”, declarou Harbaughenfatizando seu desejo de mais uma vitória no Super Bowl.

Tendo anteriormente treinado o San Francisco 49ers, alcançando um Super Bowl em 2013Harbaugh está agora de volta ao NFL depois de nove temporadas de sucesso no futebol universitário.

O Carregadores apelo, particularmente a perspectiva de trabalhar com o quarterback da franquia Justin Herbert, desempenhou um papel significativo em Harbaugh decisão de retornar à liga.

“Os Chargers me deram uma grande oportunidade” ele afirmou, reconhecendo Herberto Enquanto o “jóia da coroa” do time.

O Carregadores o cargo de treinador ficou vago após a demissão de Brandon Staley em Dezembro de 2023seguido de uma pesquisa minuciosa que eventualmente levou a Harbaugh encontro.

O Carregadores entrevistou 15 candidatos, finalmente escolhendo Harbaugh como seu primeiro treinador principal com experiência anterior NFL experiência como head coach desde Norv Turner em 2007.

Harbaugh precisa mudar as coisas de uma temporada 5-12

Na sua conferência de imprensa introdutória, Harbaugh deu o tom para sua gestão, expressando o compromisso da organização em vencer.

“Esse é o nosso objetivo, é tratar as pessoas com excelência e ganhar vários campeonatos”, afirmou.

A aspiração por “vários campeonatos” é um sonho distante e significativo para a franquia, que nunca conquistou o Troféu Lombardi.

Enquanto Harbaugh entusiasmo e os gols do campeonato são inspiradores, a realidade é que ele terá um trabalho difícil pela frente.

O Carregadores terminou o 2023 temporada com um sombrio Registro 5-12e a equipe não chegou a um jogo do campeonato da conferência desde 2007.

Harbaugh o retorno significa uma mudança sísmica, e o objetivo explícito de vários campeonatos estabelece um padrão claro para o sucesso.

O Carregadores ainda não finalizaram sua equipe técnica, e questões de escalação surgem com jogadores importantes entrando em liberdade e com restrições financeiras.

No entanto, Harbaugh tem um histórico de transformar equipes rapidamente.

Seu sucesso com Michigan e a 49ers mostra sua capacidade de causar um impacto imediato.

À medida que os Chargers embarcam nesta nova jornada com Harbaugh no comando, as expectativas são altas.

“Equipe forte, equipe resiliente, equipe implacável, equipe física é o que vamos aspirar a ser” afirmou Harbaughreforçando sua visão para a identidade do time.

O Carregadoressob Harbaugh liderança, almejam a grandeza, e a jornada para vários campeonatos começou oficialmente.