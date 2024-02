Jimmy Garoppolo escolhe entre Chiefs e 49ers para o Super Bowl LVIII

Fvermes Jimmy Garoppolo, quarterback do San Francisco 49ers verá uma situação familiar nesta tarde de domingo durante o Super Bowl LVIII, pois será um Super Bowl LIV revanche entre seu ex-time e o Kansas City Chiefs.

Garoppolo, agora com o Las Vegas Raidersjogou sua última temporada com São Francisco em 2022. Agora Brock Purdy é o protagonista no comando do ataque do 49er. No entanto, parece que Garoppolo tem algum ‘sangue ruim’ para seu ex-time.

Garoppolo foi questionado por Kyle Posey, do SB Nation, sobre sua escolha para o próximo Super Bowl LVIII, com o quarterback dos Raiders escolhendo o Kansas City Chiefs em vez do San Francisco 49ers para vencer tudo no domingo, no Allegiant Stadium, em Las Vegas.

O Raiders QB prevê que os Chiefs vencerão seu antigo time por 35-31. Garoppolo e os 49ers perderam o Super Bowl LIV por 31-20 depois de vencer o Kansas City por 20-10 no final do terceiro quarto. No entanto, Pat Mahomes levou os Chiefs à vitória, marcando 21 pontos sem resposta no último quarto.

Garoppolo jogou com o 49ers de 2017 a 2022 depois de ser negociado com o New England Patriots, onde venceu os Super Bowls XLIX e LI, servindo como reserva de Tom Brady de 2014 a 2017. Com o San Francisco, ele finalmente conseguiu algum tempo como titular.

Em 17 de março de 2023, Garoppolo assinou um contrato de três anos no valor de US$ 67,5 milhões com o Las Vegas Raiders.