Jimmy Kimmel diz que provavelmente não renovará o contrato do programa noturno

Jimmy Kimmel parece estar anunciando o fim de seu programa noturno de longa duração – mas não se preocupe se você o ama na TV … porque não vai exatamente sair do ar amanhã.

O comediante/apresentador de talk show conversou com o LA Times sobre seu próximo papel como apresentador do Oscar no próximo mês… e enquanto discutia isso, ele tocou em “Jimmy Kimmel Live!” – seu programa de sucesso que agraciou a ABC por mais de 20 anos.