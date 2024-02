Joe Biden almoça com Jill e Hunter em Los Angeles, fecha a rua

Presidente Biden foi a um ponto badalado de Los Angeles, amado por celebridades, para almoçar com sua esposa e filho… e criou um pesadelo no trânsito para alguns motoristas.

POTUS parou no The Ivy em Beverly Hills para comer alguma coisa na tarde de sábado junto com o Dr. Jill e o primeiro casal se encontrou com o filho Caçador também.

Curiosamente, porém… Os agentes do Serviço Secreto aceitaram que outros clientes terminassem suas refeições no restaurante – algumas pessoas até postaram fotos da primeira família de dentro do local. Disseram-nos que o The Henry, do outro lado da rua, ainda estava lotado de clientes… onde muitos clientes curiosos observavam para ver Biden.