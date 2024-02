Joe Biden deve dar entrevista ‘rara’ ao apresentador de programa noturno Seth Meyers

Joe Biden enfrenta uma crise durante sua administraçãopelo seu firme apoio O bombardeio de Israel em Gaza a questões que surgiram sobre seu declínio cognitivo e aptidão geral para servir mais quatro anos no cargo, com seu popularidade caindo para níveis alarmantes nas pesquisas.

Biden já é o ‘comandante-chefe’ mais antigo na história dos Estados Unidosaos 81 anos velho, o que significa que ele terminará seu mandato como POTUS aos 85 anos se for reeleito em novembro próximo em uma provável revanche contra ex-presidente Donald Trump.

No entanto, parece que o presidente está disposto a enfrentar a música. De acordo com o The New York Post, Joe Biden viajará para Manhattan na próxima segunda-feira para gravar uma entrevista com o comediante e apresentador Seth Meyers para seu programa ‘Late Night with Seth Meyers’.

Nem a Casa Branca nem a campanha de Biden precisam de confirmar a informação obtida pelo The Post, “pois uma fonte familiarizada com a agenda do Presidente revelou os planos do comandante-em-chefe”.

Trump zomba de Joe Biden em ‘Truth Social’

A campanha de Donald Trump nas redes sociais contra Joe Biden está em pleno andamento com a aproximação das eleições presidenciais de 5 de novembro de 2024.

Trump postou recentemente um vídeo zombando de Biden, mostrando-o entrando em um asilo para idosos em vez de embarcar em um avião com uma mulher.

Além disso, Trump compartilhou uma foto de Biden ao lado de seu cachorro, Commander, com o presidente usando um cone de recuperação destinado a animais, que atraiu mais de 450.000 curtidas para o vídeo e está a caminho de atingir um milhão de curtidas para a foto em 24 horas.